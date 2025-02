"Megoldjuk" - víz és villany nélkül élő, daganatos beteg családon segített Jákob Zoli

Jákob Zoltán, az egykori Nagy Ő és Magyarország egyik leggazdagabb embere többször is megmutatta, helyén van a szíve. A magyar milliárdos ott segít az embereken ahol tud. Ezért is hozta létre a Jákob Zoli alapítványt, amelyen keresztül nehéz sorsú családokon, embereken segítenek azon céljuk mellett, hogy ösztönözni szeretnének másokat is arra, segítsenek a rászorulóknak.

Újabb nehéz helyzetben lévő családon segített / Fotó: Jákob Zoltán

Jákob Zoli és csapata legutóbb például egy tatai otthonnál járt, ahol egy házaspár él négy gyermekükkel. Nehéz anyagi helyzetükön még az is ront, hogy a házban nincs se villany, se víz, fával fűtenek. Arról pedig nem is beszélve, hogy a családapa és két gyerek neurofibromatózisban szenved, ami egy olyan genetikai betegség, amely a bőrön többszörös csomók megjelenésével és tumorok kialakulásával jár. Nem csoda tehát, hogy Jákob Zoltán a segítségükre rohant történetüket hallva.

Eszembe jutott egy másik család, akinek áramuk nem volt. Megoldottuk. Nektek vizetek nincs, megoldjuk

- közölte velük otthonuk átjárását követően, és ez így is történt, miután vízszivattyút rendelt a családhoz, aminek beüzemeléséhez szintén kiment, de nem érkezett üres kézzel. Vitt számukra élelmiszereket, ajándékokat és tortát is, mivel az egyik gyereknek nemrég volt a születésnapja, amit anyagi körülményeik miatt sajnos nem tudtak megünnepelni.

Az igazi örömöt számukra mégis az okozta, amikor a szivattyúból látták, víz folyik.

A szívem kiugrik

- közölte sírva az édesanya Jákob Zolit megölelve, aminek láttán a milliárdos követői közölték: