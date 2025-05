Beckham családi háború: Nicola Peltznek elege van abból, ahogy Victoria és David a fiukkal bánik

Újabb dráma készülődik a Beckham családban. Nicola Peltz kiáll Brooklyn Beckham mellett. A színésznőnek állítólag nem tetszik, ahogy férje szülei, David és Victoria Beckham viselkednek Brooklynnal. Nicole nem bírja elviselni, ahogy David Beckham egy órán keresztül is képes kiabálva szidalmazni Brooklynt telefonon.

A Beckham család tagjai között feszült hangulat van (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Nicola Peltz kiáll Brooklyn Beckham mellett

Tovább bonyolódik a helyzet a Beckham család háza táján. A napokban másról sem lehetett hallani, csak hogy Brooklyn Beckham nem jelent meg édesapja, David Beckham 50. születésnapi buliján. David négy napon keresztül ünnepelte, hogy fél évszázados lett, legnagyobb fia azonban egyik programon sem vett részt. David Beckham hatalmasat csalódott fiában. Brooklyn Beckham felesége azonban nem hagyja, hogy férjét bántsák. A fiatal pár túl régóta próbálja rendbe hozni a kapcsolatát a Beckham szülőkkel. Nicola Peltz-nél most betelt a pohár. Nem fogja tovább hagyni, hogy férje nárcisztikus szülei verbálisan bántsák Brooklynt. Egy bennfentes szerint David és Victoria Beckham nem akarja úgy megbeszélni a problémákat fiukkal, hogy annak felesége is ott van, mivel Nicola Peltz mindig kiáll férje mellett:

Mindig visszaszól nekik, és kiáll Brooklyn mellett

– mesélte Nicola egyik barátja.

Brooklyn Beckham már testvérével sem beszél

A családi viszályt tovább bonyolítja, hogy a Beckham-fivérek, Brooklyn és Romeo sem beszélnek már egymással. A köztük lévő konfliktus onnan indult, hogy Romeo új választottja Brooklyn egykori párja, Kim Turnbull. Ezt az idősebb Beckham gyerek nem bírja feldolgozni és most már olyan éles ellentét van közöttük, hogy nem is beszélnek egymással. A helyzetüket pedig nehezíti, hogy szüleik is beleszólnak a kettejük közötti feszültségbe, aminek sem Brooklyn, sem Nicola nem örül.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2020-ban házasodtak össze (Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto)

A családi viszály azóta tart, amióta Nicola Peltz és Brooklyn Beckham összeházasodtak

A fiatal pár 2019-ben kezdett el randizni, és azonnal egymásba szerettek. A megismerkedésük után egy évvel már össze is házasodtak. Victoria Beckham azonban sosem fogadta el igazán fia választottját, amit mindannyian érzékeltek is. Ráadásul az sem segített a helyzeten, hogy Nicola Peltz mindig is kiállt férje mellett és nem hagyta, hogy szülei bármilyen módon becsméreljék őt. Sokáig próbálták fenntartani a látszatot, hogy minden rendben, de most mindenki számára világossá vált a helyzet, amikor Nicola Peltz és Brooklyn Beckham nem mentek el David 50.születésnapjára.