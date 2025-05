Bejött Bella Thorne jóslata: Nicola Peltz tényleg gonosz

Nem csendesedik a botrány a legendás labdarúgó családjában. Még mindig hatalmas a feszültség az idősebb és a fiatalabb Beckham házaspár között. A közeli ismerősök Nicola Peltzet okolják mindezért. Az amerikai színésznő folyamatosan viszályt szít férje és annak szülei között – úgy néz ki kezd sikerrel járni.

Nicola Peltzet teszik felelőssé a Beckham családi botrány kirobbanásáért (Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto)

Nicola Peltz családi bombát robbantott

Hosszú évek óta húzódik a feszültség Victoria és David Beckham, illetve legidősebb fiúk, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz között. Bennfentesek szerint Brooklyn felesége okozza az egészet elviselhetetlen természetével és áskálódásával. A legutóbbi húzásával azonban hatalmas éket vert a családtagok közé. Nem engedte el férjét édesapja 50.születésnapi ünnepségére. A szülők teljesen összeomlottak, hogy első szülött gyermekük kihagyta ezt a fontos eseményt. A helyzetet pedig tovább fokozza, hogy azóta sem sikerült megbeszélniük egymással a történteket. Nicola viselkedése nem új keletű. Victoria Beckham már az első perctől kezdve átlátott rajta. Éppen ezért érezte úgy a fiatal színésznő, hogy távol kell tartania férjét az édesanyjától.

Finoman szólva sem lopta be magát Nicola Peltz Beckhamék szívébe (Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto)

Bella Thorne már évekkel ezelőtt figyelmeztetett

Nicola Peltz viselkedésén nemcsak a Beckham család tagjai borultak ki. Hollywood sztárjai közül többen is nem kívánatos személynek tartják őt. Bella Thorne egy 10 évvel ezelőtti interjúban beszélt egy lányról, akit nem nevezett meg, csak felismerhetően körülírta. Úgy nevezte őt, hogy egy „nagyon, nagyon, nagyon gonosz lány”. A Seventeen magazinnak kifejtette, hogy mit is gondol róla és azt is, hogy minden áron távol tartja magát tőle:

Nem azért utálom őt, mert milliárdos. Azért utálom, mert milliárdos és gondoskodik róla, hogy ezt mindenki tudja.

Majd azt is hozzátette, hogy:

Soha nem köszönök neki. A testvérei nem annyira gonoszak, mint ő. Csak ő. Az egyik ok, amiért nem szeretem őt, mert kiskora óta milliomos és soha semmiért nem kellett megdolgoznia az életben.

Bár nevet nem említett, mindenki számára egyértelmű volt akkor, hogy kiről beszél. Egyesek szerint ebben az utálatban benne volt az is, hogy Bella Thorne egy kicsit féltékeny is volt Nicolára.