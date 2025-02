Kevin Spacey Oscar-díjas kollégáját is zaklathatta

Guy Pearce a minap elérzékenyülten mesélt a Hollywood Reporter podcastjében arról, hogyan zaklatta őt Kevin Spacey a Szigorúan bizalmas című film forgatásán. Akkoriban azzal nyugtatta magát, hogy ez semmiség, de most már látja, hogy milyen súlyos dolgokkal kellett akkor szembenéznie. Az 57 éves színész agresszív embernek tartja Spacey-t. Továbbá kijelentette, hogy fél tőle.

Kevin Spacey és Guy Pearce a Szigorúan bizalmas című filmben (Fotó: KPA / Northfoto)

Kevin Spacey kollégáját is zaklatta?

A brutalista miatt idén ismét Oscar-díjra jelölt Pearce kifejtette, hogy mennyire frusztráltan érezte magát akkoriban a Spacey-vel töltött forgatási napokon. Egyedül akkor volt nyugodt, amikor színésztársa, Simon Baker is jelen volt. Őt ugyanis sokkal szebb embernek tartotta, és olyankor Spacey "ejtette" Pearce-et. A Memento sztárja áldozatként gondol vissza magára, aki túl fiatal és fogékony volt. Kevin Spacey pedig kihasználta ezt és célba vette őt. Pearce elmondta továbbá, hogy csak akkor döbbent rá igazán, hogy ő is áldozattá vált, amikor kirobbant a #MeToo mozgalom, és Kevin Spacey karrierje hanyatlásnak indult.

Nem ez az első erőszakos vád ellene

A Kártyavár című sorozat főszereplőjét 2017-ben Anthony Rapp vádolta meg azzal, hogy szexuálisan közeledett hozzá egy partin, amikor még csak 14 éves volt. Rapp be is perelte a színészt, de a végén nem találták felelősnek az ügyben Spacey-t. További több színész is előállt szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádakkal, de Kevin Spacey mindegyiket tagadta. 2023-ban pedig a brit esküdtszék mind a kilenc szexuális vád alól felmentette. Spacey akkor megkönnyebbült, hiszen életfogytiglanig tartó büntetéssel nézett szembe, de karrierje így is megsínylette a történteket.

Kevin Spacey reagált a súlyos vádakra

Még két év sem telt az ítélet óta, de most ismét súlyos vádakkal néz szembe a színész. Nem is hagyta annyiban a nyilatkozatot és rögtön reagált is. Kevin Spacey elmondta, hogy akkoriban Pearce még meg is látogatta őt Georgia-ban, az otthonában és nem érti, hogy miért tünteti fel magát áldozatnak. De nem érti, hogy miért így, és miért most kell ennek hangot adnia, miután ő megjárta a pokolok poklát. Spacey elmondta továbbá, hogy készen áll rá, hogy megbeszéljék a dolgokat, neki nincs takargatni valója. De azt azért hozzátette: