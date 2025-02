Taylor Swift besokallt: vége a barátságnak közte és Blake Lively között

Taylor Swift, 35 éves énekesnő megelégelte a hónapok óta tartó botrányt, ami egyik legjobb barátnője, Blake Lively és Justin Baldoni között húzódik. Az elején úgy tűnt, teljes erőbedobással támogatja legjobb barátnőjét, de mostanra teljesen betelt a pohár nála. Swift állítólag visszautasította a Saturday Night Live 50 éves ünnepi adásában való megjelenést, mivel Lively a meghívottak között volt.

Taylor Swift besokallt (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Taylor Swift félti hírnevét

A tizennégyszeres Grammy-díjas énekesnőnek gondolnia kell a karrierjére. A globális őrjöngés, ami barátnője körül van, teljesen kontrollálhatatlan lett. Az It Ends with Us - Velünk véget ér sztárja pedig kétségbeesésében már bevonta legjobb barátnőjét is az egész drámába. Taylor Swift ennek nagyon nem örült, ugyanis most van eddigi karrierje csúcsán és nem engedheti meg magának, hogy bármilyen negatív reklám elérje őt. Így azt tartotta a legjobbnak, ha eltávolodik a botránytól és ezáltal a legjobb barátnőjétől is. Egy bennfentes szerint számba kellett vennie, hogy kik azok, akik jót tesznek neki, és kik azok, akiktől el kell távolodnia, mert rossz hatást gyakorolnak rá vagy a karrierjére. Így került Blake Lively parkolópályára.

A Blake Lively és Justin Baldoni botrány megosztotta a sztárokat

A hónapok óta húzódó botrány Blake Lively és Justin Baldoni között egyre kacifántosabb. Szinte minden nap új részletek látnak napvilágot, a sajtó folyamatosan erről cikkez és a közösségi médiában is napi szinten szó van róla. A sztárokat eddig is megosztotta, hogy ki mellé állnak az ügyben. A Gossip Girl sztárja azonban eddig előnyben volt híres férje, Ryan Reynolds miatt. Kettejük kapcsolati hálója maguk mellé állított számos hírességet. Azonban a legutóbbi megjelenésük a Saturday Night Live 50 éves ünnepi adásán kiakasztott mindenkit. Felhőtlen boldogságuk és Reynolds viccelődése teljesen felháborította a közönséget.

Taylor Swift lecserélte barátnőjét

Swift és Blake tavaly még boldogan szurkoltak együtt a Super Bowlon a Kansas City Chiefs játékosainak. Idén azonban Taylor már másokkal drukkolt párja csapatának. Ice Spice, Ashley Avignone közösségi média influencer és a Haim nővérek, Alana, Este és Danielle szurkolták végig vele az estét. Ebből is látszik, hogy Taylor Swift könnyedén továbblépett és mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje karrierjét.