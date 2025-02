Blake Lively gyerekeit traumatizálta a Justin Baldoni botrány

Blake Lively azt állítja, hogy a Justin Baldoni féle jogi dráma pusztítást végez a családján. A színésznő a New York-i szövetségi bíróságon kedden benyújtott módosított keresetében úgy nyilatkozott, hogy gyermekei "traumát szenvedtek". A PageSix által megszerzett bírósági dokumentumban az áll, hogy a 10 éves James, a 8 éves Inez, az öt éves Betty és a két éves Olin „érzelmileg annyira zaklatottá váltak, hogy az már jelentősen befolyásolta jólétüket”.

Blake Lively és Ryan Reynolds gyerekeit is utolérte a botrány hatása (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Blake Lively félt kimenni az utcára

A Gossip Girl sztárja mentálisan annyira rosszul volt az utóbbi hónapokban, hogy félt kimozdulni otthonról. A folyamatos dráma egyre jobban behálózta az életét és volt olyan, hogy emiatt már az ágyból is nehezen kelt ki. A mentális nehézségek sokszor fizikális tüneteket produkáltak nála. Zárt ajtók mögött gyászt, félelmet, traumát és rendkívüli szorongást érzett. Ráadásul még a legjobb barátnője is elfordult mellőle. Mindezek mellett pedig minden egyes nap küzdött azért, hogy egyben tartsa családját és megvédje karrierjét. Ez pedig hatással volt az egész családjára.

Blake Lively egész családján végigsöpör a pusztítás

Azt már eddig is tudtuk, hogy férje Ryan Reynolds is erősen érintett a perben. De most hozzátették, hogy a színészt is borzasztóan felzaklatta az, amin a felesége és gyerekei keresztülmegy. A Deadpool sztárja és Lively eddig tartózkodott a nyilvános megjelenéstől, ám előző héten a Saturday Night Live 50 éves ünnepi adásán újra vörös szőnyegre léptek együtt. De ez nem pont úgy sikerült, ahogy eltervezték. Reynolds kínos poénkodása miatt számos híresség felháborodását fejezte ki. Megjelenésükkel pedig maguk alatt vágták a fát. Talán jobban tették volna, ha otthon maradnak és megvárják, amíg lecsendesednek a dolgok körülöttük. Szereplésükkel Baldoni kezébe adták az előnyt, aki viszont még nem reagált a legújabb fejleményekre.

Justin Baldoni sem hagyja magát

Januárban Baldoni 400 millió dollárra perelte be a házaspárt, mert szerinte Blake Lively és Ryan Reynolds a hamis szexuális zaklatási vádakkal megpróbálták őt és a Velünk véget ér című filmjét tönkretenni. Baldoni egyébként 2012 óta házas. Felesége, Emili Baldoni, és két gyermeke Maiya (9) és Maxwell (7) valószínűleg hasonlóképp éli meg az eseményeket. Nem kizárt, hogy a következő módosítás az ő érzelmi jólétükről fog szólni.