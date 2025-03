"Farm VIP nem egy leánynevelde" - Kapi Levente kimondta, mit gondol a balhéról

Kapi Levente alaposan meglepődött, amikor az első farmgyűlés után, hipp-hopp felrobbant a kommentszekció és áradni kezdet felé a népharag. A Farm VIP játékosának az tűnt fel, hogy többen is árulóként tekintenek rá, csak mert abban a hitben élnek, hogy ő és a TV2 sikerműsorának másik szereplője szoros barátságot ápoltak a civil éleben. Ezzel szemben, Levente elárulta, Blága Tünde csupán nem volt számára idegen, amikor beköltöztek a Farm VIP-be. Levente lapunknak mesélt és elmondta saját igazságát.

A Farm VIP Kapi Levente számára nem a barátkozás helye és ideje volt (Fotó: TV2)

Kapi Levente: „Imádom a rengeteg erkölcs-, illem- és minden egyéb csőszt, aki megítél egy játékost”

„Hogy meg vagyok döbbenve, az nem kifejezés! Első körben azon csodálkozom, hogy mennyien nem számolnak azzal a ténnyel, hogy a Farm VIP nem egy leánynevelde, ahol örök barátok játszanak együtt egy kicsit.”

Mindannyian a játékért vállaltuk, de egyikünk sem felejtette el egy percre sem, hogy van ott egy tizenöt milliós fődíj.

„Szóval imádom a rengeteg erkölcs-, illem- és minden egyéb csőszt, aki megítél egy játékost azért, mert játszik! Még ha köttettek is haverságok, szövetségek, netán barátságok, akkor is végig tudtuk, hogy egy a cél mindannyiunknál. A lényeg, hogy meg kellett próbálnunk mindvégig embernek maradni. Hogy kinek, hogy sikerült? Ez az, amit a néző a legvégén, de csak is akkor, kimondhat, mint ítélet!” – fogalmazott kissé feldúltan Kapi Levente, aki végül kitért Blága Tündére.

Blága Tünde az első fargyűlés áldozata lett a Farm VIP-ben (Fotó: TV2)

Kapi Levente a Farm VIP-ben történtekről: „Ettől még kedvelem Blága Tündét”

„Blága Tündével valóban ismertük egymást a kinti életben. Igen, jóban is voltunk, de csak pont annyira, ahogyan az ember a szomszédjával jóban van. A baj az, hogy ma már sokan összevissza használják a barátság szót. Vannak barátaim, ketten, hárman, talán négyen is és nem is biztos, hogy ez a létszám számottevően növekszik még az életemben. Aztán ott vannak a haverok, spanok, ismerősök, kollégák. Ők szerencsére sokan vannak és mindegyikükkel jó a viszonyom. Köztük van Blága Tünde, aki szerintem maga sem gondolja ezt másképp.”

Ja, és van olyan, hogy az ember szimpatizál valakivel, egészen addig, amíg össze nem bútoroznak, mondjuk, mint mi a Farm VIP-ben.

„Aztán már nem annyira… Ettől még kedvelem Blága Tündét, még ha az én szavazatom is ott volt, amikor végül kiesett a Farm VIP első párbaján. Ha ismét összefutunk egy műsorban, vagy eseményen, köszönök neki, és ha hagyja, még meg is ölelem” – tett pontot a komment áradatban rázúduló vádak végére Kapi Levente.