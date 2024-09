„Bárki nyerte volna boldog lettem volna, de…” – elárulta mit gondol a Miss Universe Hungary győzteséről a tavalyi királynő

A hétvégén lezajlott a Miss Universe Hungary döntője, ahol kiderült, hogy Blága Tünde koronáját nem más, mint a tavalyi második udvarhölgy, Dr. Kenéz Nóra kapja meg idén. Ez pedig azt is jelenti azt is jelenti, hogy ő képviselheti hazánkat októberben Mexikóvárosban. Ebben persze a tavalyi győztesnek is nagy szerepe van, hiszen ő segít majd a felkészülésben, aminek kapcsán a Borsnak azt is elárulta, hogy mit gondol Nóráról.

A Miss Universe Hungary 2023-as második udvarhölgye lett az idei győztes (Fotó: CAREER BRAND MANAGEMENT)

Tünde egy évig birtokolhatta a királynői címet és a velejáró koronát, amit igencsak vegyes érzelmekkel adott át utódjának:

Igazából az egyik szemem sírt, a másik nevetett, mert tényleg nagyon izgalmas és élményekkel teli évem volt, viszont annyira hamar eltelt, mintha csak egy szempillantás lett volna. Viszont amiatt nagyon boldog vagyok, hogy Nóra nyert, mért én nagyon drukkoltam neki. Már csak azért is, mert tavaly ő lett a második udvarhölgy, most viszont újult erővel tért vissza, láttam rajta ezt a nagy elhatározást és átalakulást. Ezt már a táborban is végigkövethettem és nagyon büszke vagyok rá. Persze bárki nyerte volna boldog lettem volna, de nem titok, hogy a szívem mélyén neki drukkoltam.

A Miss Universe Hungary győztesek minden percüket együtt töltik majd

Nóra számára egy nagyon intenzív felkészülési időszak kezdődik, hiszen csak egy hónapja van a mexikói világversenyig, ahol hazánkat fogja képviselni. Tünde persze ebben is igyekszik majd a lehető legtöbbet segíteni egykori versenytársának.

Mindenképpen fogok Nórival beszélgetni, mert fel kell készülnie a világversenyre, ugyanis amikor én indultam nem igazán volt, aki segíthetett volna ebben. Most azonban úgy érzem, hogy sok hasznos jótanáccsal fogom tudni ellátni, mind a mentális, mind pedig a fizikai felkészülést illetően. Láttam, hogy milyenek kint a lányok, és nem lesz egyszerű, szóval az elkövetkező egy hónapban annyi időt fogunk együtt tölteni, hogy akár össze is költözhetnénk

– mondta nevetve a tavalyi győztes.