Megszólalt Kapu Tibor édesapja: "Sokkot kaptunk…”

Ha éjszakánként kétszer, a megfelelő időben felpillantunk a csillagokra, láthatjuk, ahogy a Nemzetközi Űrállomás, fedélzetén Kapu Tiborral elsuhan a fejünk fölött. Kapu Tibor édesapja ezért egy hete minden éjjel kétszer felkel, hogy lássa az alig néhány pillanatig tartó jelenséget. A magyar űrhajós apja többek között erről is mesélt kedd reggel Bochkor Gábornak és a Retró Rádió milliónyi hallgatójának.

Kapu Tibor éjjelente kétszer is látja az űrállomást (Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program / Facebook)

Kapu Tibor édesapja kezelte a jelentkezés iratait, de fogalma sem volt fia tervéről

Idősebb Kapu Tibor először arról beszélt, hogy miként is tudta meg a család Tibor szándékát, vagyis hogyan is mondta el nekik, hogy jelentkezett a Hunor programba. Mert hogy a magyar űrhajós alaposan elhúzta a közlést. „Amikor megtudtuk, akkorra már komolyan kellett venni.”

Ha a jelentkezésnél jobban odafigyelek, már sejthettem volna, hogy mit akar.

„Ugyanis sokszor volt olyan, hogy szólt, ezt, vagy azt nyomtassak ki, vagy másoljam be, de úgy voltam vele, hogy ez nem több, mint sima ugráltatás, amit a gyerek csinál az apjával” – kezdte nevetve a magyar asztronauta édesapja, aki bevallotta, minden vér kiszaladt a lábából, amikor Kapu Tibor végül színt vallott a szűk családnak. „Amikor a kiválasztás során első alkalommal kellett nekik Németországba menniük, az előtte lévő szombaton elmentünk a Dumaszínházba négyesben. Ott jelentette be, hogy jelentkezett a Hunor programra. Arra nem is emlékszem, hogy milyen előadás volt, mert egy kisebb sokkot kaptunk…”– idézte fel a sorsdöntő pillanatot idősebb Kapu Tibor, aki feleségével ellentétben, mindvégig szinte biztos volt fia sikerében.

Kapu Tibor az utolsó előtti pillanatban avatta be családját (Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program / Facebook)

Idősebb Kapu Tibor: „Ha éjszakánként kétszer felnézünk az égre, akkor látszik az űrállomás, ahogy elvonul felettünk”

Mert, hogy Tibor édesanyja titkon abban bízott, hogy az alkalmassági vizsgálatok során kiderül, hogy egy korábbi fogtömés miatt gyermeke végül a Föld biztonságában marad. „A feleségem és én egy kicsit ellentétes oldalon álltunk, kivételesen. Ő ugyanis kételkedett, hiszen az egészségügyi alkalmassági egy nagyon komoly és neki volt egy gondolata, hogy majd a fogtömés, vagy a korábbi bélműtétje miatt nem megy át” – mesélte a magyar asztronauta édesapja. Majd elmondta, mivel is telnek az éjszakái, mióta Kapu Tibor a Föld körüli pályán kering. „Ha éjszakánként kétszer felnézünk az égre, akkor látszik az űrállomás, ahogy elvonul felettünk. Az elmúlt egy hétben én minden éjjel felkeltem és megnéztem. Olyan, mint egy nagyon fényes csillag és nagyon gyorsan elhúz az égbolton. Elég rendesen nyomják neki, úgy huszonnyolcezer kilométer per órával.”

Ezen a héten csak nappal van az űrállomáson, mert folyamatosan süti a Nap. Ebben az időben nem lehet se le, se feldokkolni”

– szakmázott egy kicsit Kapu Tibor édesapja.