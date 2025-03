Kapi Levente elárulta, hogy van-e valakije

Kapi Levente sikertörténete majdhogynem egyedülálló a honi TikTok világában. A fiatal, mindössze 25 éves srác azzal gründolt össze több mint 400 ezer követőt, hogy saját, imádott nagymamájának karakterét gyúrta össze egy fikciós nagyi személyiségével. Később megmutatta magát színészként is, és komoly, nemzetközi modellkarrierbe is kezdett. Ráadásul az is kiderült róla, hogy igazi polihisztor, hiszen korábban művészeti iskolába járt, ahol festészetet tanult. Kapi Levente Wikipedia-oldala ugyan még várat magára, de a fiatal híresség most a Farm VIP ötödik évadában szerepel, így a TV2 nézői első kézből ismerhetik meg a valódi énjét.

A Farm VIP Kapi Levente számára hatalmas lehetőség (Fotó: TV2)

Kapi Levente: „Komoly kis portfólió van már a postaládámban”

És, hogy mire kíváncsiak vele kapcsolatban a legtöbben, nyilván arra, hogy foglalt-e a szíve és hogy kapható-e rapid randira, ha egy-egy ábrándozó rajongója így, vagy úgy megkörnyékezi. A Tömör válasz: Nem. Kapi Levente erről bővebben a Borsnak mesélt. „Nagyon is észrevettem, hogy a Farm VIP első adása óta megnőtt irányomba az érdeklődés és a figyelem.”

Igen, nagyon sok üzenetet kapok minden nap és bőven akadnak közöttük tisztességes és tisztességtelen ajánlatok is.

„Hogy az utóbbi tartalmakhoz érkező képeket már ne is említsem. Maradjunk annyiban, hogy komoly kis portfólió van már a postaládámban, és néha még azon is gondolkodnom kell, hogy amit látok, azt az illető hölgy hogyan csinálta és pláne miért” – kezdte nevetve Kapi Levente, majd elárulta azt, amire mindenki kíváncsi vele kapcsolatban.

Kapi Levente párja titokban marad, de azt nem tagadja, hogy kapcsolatban él (Fotó: TV2)

„Ez a hírnév egyik olyan átka, amit még el tudok fogadni”

„Amikor belevágtam a szintlépésbe és elhatároztam, hogy kilépek a TikTok jelentette instabil hírnév árnyékából, sokat gondolkodtam azon, hogy mit is mondjak, ha a kapcsolati státuszom kerül szóba. Nos, arra jutottam, hogy nem játszom el a szingli szívtiprót csak azért, hogy a női követők, vagy szimpatizánsok figyelmét hosszabban fenntartsam. Legyen elég annyi, hogy nem szabad a szívem, és minden más, hadd legyen a magánéletem, kizárólak kettőnkre tartozó része” – zárta le a témát Kapi Levente, aki annyit még hozzátett, jókat derül az internet bugyraiban itt-ott, vele kapcsolatban felmerülő pletykákon. „Számítottam rá, hogy bele-belefutok majd mindenféle kommentbe, és hogy őszinte legyek, nem is zavarnak. Ez a hírnév egyik olyan átka, amit még el tudok fogadni” – fogalmazott bölcsen a Farm VIP ügyeletes szépfiúja.