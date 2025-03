"Bánom, hogy nem ebben az évadban szerepelek" - Kőgazdag Szandi páros lábbal szállt bele a Farm VIP versenyzőibe

Nem akárhogy robbant be a Farm VIP 2025-ös, ötödik évada. Impozáns a felhozatal, ami a sztárversenyzőket illeti, s ugyan még csak néhány adás ment le, már most volt balhé, dráma és nevetés is. A nézőknek megvan a véleménye, köztük Tuvic Aleksandrának, azaz Kőgazdag Szandinak, aki a Borsnak mesélt arról, hogyan tetszenek neki az eddig látottak.

Kőgazdag Szandi a Farm VIP 3. évádának sajtótájékoztatóján (Fotó: Szabolcs László)

Kőgazdag Szandi a Farm VIP-ről beszélt

„Nem olyan az életvitelem, hogy minden este a tévé előtt tudjak ülni. De a TV2 Playen kis lemaradással visszanézem a részeket” – kezdett bele Kőgazdag Szandi, aki a Farm VIP 2022-es, harmadik évadában szerepelt, igaz nem túl sokat: elsőként távozott a versenyből. „Szerintem ez az eddigi legjobb casting, bánom, hogy nem ebben az évadban szerepelek. Azt már most látom, hogy sok veszekedés lesz. A piros csapat kevésbé szimpi számomra, de ez a legtöbb évadban így van… A fiúk közül Pumped Gabó és Aurelio szórakoztató figurák. A lányok között Szalontai Szilvit nem tudom még hová tenni. Kiara Lord és Szilvi közt jó kis cicaharcok lesznek: egyelőre azt mondanám, »team Kiara« vagyok. De Dávid Petra is jó szövetséges lenne…” – fejtegette Szandi. Ahogy azt korábban már megírtuk, a Farm VIP tegnapi kiesője Blága Tünde volt.

Szandi meglepő mód azt is elárulta, hogy tanyasi életmódra vágyik, ugyanis már unja a fővárosi nyüzsit.

„Tanyán nőttem fel és nagy vágyam lenne egyszer visszaköltözni, és amennyire csak lehet, önellátónak lenni. Már okádok Budapesttől…” – szögezte le a szabadszájú lány, akinek azóta is otthonos terep például az állattartás: szeretett lovának az ellésénél is jelen volt.