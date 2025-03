Farm VIP 2025: Blága Tünde kitálalt Petráról és Kiaráról

A Farm VIP szerda esti epizódja megrázó pillanatokkal ért véget: Tünde és Kiara párbajából végül Kiara került ki győztesen, így Tündének kellett elsőként elhagynia a farmot. Az egykori szépségkirálynő elárulta, hogyan érintették a történtek.

Farm VIP 2025: Blága Tünde elsőként esett ki a műsorból, nem érintette őt jól a konfliktus (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025: remegő kezek, őrületes izgalom

Blága Tünde és Kiara Lord 4-4 lapulevelet kaptak csapattársaiktól, így dőlt el, hogy ügyességi játékban teszik próbára tudásukat, amelyet Kiara választott. A feladat egyszerűnek tűnhet: 9 csavart kellett egy hosszú pálcika segítségével egymásra helyezni, Tündének azonban annyira remegett a keze, hogy szinte elkezdeni is alig tudta a feladatot. Nem sokkal később azonban úrrá lett a dolgon és egy szoros véghajrában végül Kiara nyerte a versenyt. S hogy mit élt át Tündi az ominózus pillanatokban? „Alapjáraton ennyire azért nem vagyok izgulós, de ott csapódott le rajtam a stressz és minden kijött. Voltak traumák az életemben és ha stresszhelyzetbe kerülök, akkor az agyam leblokkol, kell egy kis idő, mire össze tudom szedni magamat fejben.

Ráadásul bizonytalanná tette, hogy Dávid Petra és Kiara Lord olyan csúnyán belém álltak.

Nagyon rossz volt hazajönni, szerettem volna maradni még, megerősödni, kibontakozni. Én úgy képzeltem, hogy ez az egész visszarepít majd a gyerekkoromba, de végül nem így lett, mert ez a két nő rontotta a légkört. Olyan ez, mint egy tál alma, amiben ha van egy romlott, akkor hamar a többit is megrontja. Ezt tették ők is, bomlasztották a csapatot. Ha Kiara esett volna ki, mindenkinek jobb lett volna, arról nem is beszélve, hogy ő végül az én taktikámmal, vegyesen elforgatva rakta ki a csavartornyot” – kezdi Tünde, aki hozzátette: a mindennapokban egyáltalán nincs hozzászokva a konfrontálódáshoz. Ugyanakkor belekerült egy olyan helyzetbe, ahol már nem volt választása.

Akkor azt éreztem, hogy kizárólag ellenem irányul minden, de most, hogy nézem a műsort, már látom, hogy ők ilyenek, mindenkivel ezt csinálják.

Nyilván látták, hogy velem ezt jobban meg lehetett csinálni, mert én nem vagyok olyan, aki nagyon beleállna a konfliktusokba. Én a megbeszélés híve vagyok és ez ezután is így marad.”