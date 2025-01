Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme képekben - Galéria

Krausz Gábor és Mikes Anna a 2023-as Dancing with the Stars alatt szerettek egymásba, amit nem mellesleg meg is nyertek. Az utolsó adások alatt már felröppentek a pletykák, hogy egy párt alkotnak, de végül csak a műsor után vállalták fel kapcsolatukat. A Séfek Séfe mestere és a profi táncos meglepően gyorsan haladtak, de ugyanilyen tempóban sikerült elhallgattatniuk a károgókat is, majd pillanatok alatt övék lett az „ország szerelmespárja” titulus.

Mikes Anna kezét milliós ékszerrel kérte meg Krausz Gábor Fotó: Instagram

Szakértőnk szerint Krausz Gábor mélyen a zsebébe nyúlt, amikor kiválasztotta az eljegyzési gyűrűt

Krausz Gábor és Mikes Anna már az első, közös tavaszuk alatt meg is mérték szerelmük elejét, hiszen elutaztak az Ázsia Expresszre, ahol végérvényesen kiderült számukra, hogy a jóban-rosszban kijelentést nekik találták ki, hiszen minden nehézség ellenére is megőrizték szerelmük lángját. Közben szép csendben eltelt az első, közösen töltött évük, mely során számtalan közös emléket gyűjtöttek, melyek tovább erősítették kapcsolatukat és az egymásba vetett hitüket, bizalmukat. Szinte napra pontosan az első hivatalos évfordulójukon pedig megtörtént a lánykérés. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, Krausz Gábor a Maldív-szigeteken húzott gyűrűt Mikes Anna ujjára. És ha már itt tartunk, nem is akármilyen gyűrűt. A szakértő szerint a sok apró gyémánttal díszített, hatalmas zafírkővel ékesített gyűrű ára milliós nagyságrendet képvisel. No, de ki számolja egy szerelem árát?

