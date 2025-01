„Erre a képre vártam!” – záporoznak a kommentek Krausz Gábor és Mikes Anna legújabb fotója alatt

Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmesébe illő szereleme a Dancing with the Stars óta töretlen, rajongóik pedig azóta se hiszik el, hogy ez csoda tényleg megtörtént kettejükkel.

Krausz Gábor és Mikes Anna Fotó: Fotó: Szabolcs László Stylist: Paksi Éva Ruha: Van Graaf, Richard Demeter Cipő: Humanic / hot magazin

Nem is csoda, hogy pillanatok alatt az ország az egyik legkedveltebb sztárpárja lettek, így minden mozdulatukat árgus szemekkel figyelik. A napokban például azt osztották meg követőikkel, hogy elhagyták az országot egy kis kikapcsolódásra, ám makkor még nem lehetett tudni, hogy hová is tartanak. Most pedig már ez sem titok, ugyanis a Maldív-szigetekről jelentkeztek be egy romantikus fotóval, amitől azonnal el is olvadt követőik szíve. Ennek megfelelően kész kommentcunami alakult ki a kép alatt.

„Örülök, hogy jelentkeztetek a csodálatos Maldív-szigetekről! Nagyon cukik vagytok és megérdemeltétek ezt a fantasztikus élményt amiben most részetek van! Minden perc legyen programokban gazdag, ne hagyjatok ki semmit (delfinek, óriás teknősök stb..)Millió élménnyel gyertek majd haza!(Nem kell sietni) Jelentkezzetek sokszor, addig mi fagyoskodunk itthon helyettetek is. Sokat gondolunk rátok”

„Volt két idegen aki egymásra talált nagyon hosszú boldog éveket töltöttek”

„Erre a képre vártam! Anna & Gábor erezzétek jól magatokat ezen a csodás helyen!”

„Mesebeli pár, mesebeli helyszínen. Érezzétek nagyon jól magatokat és gyűjtsétek az élményeket”

- írták mások mellett a csodás fotóhoz.