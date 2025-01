„Hamarosan” – fotóval jelentette be Radics Gigi a nagy hírt

A gyönyörű énekesnő körül mindig zajlik az élet, hiszen amióta 2023 augusztusa óta bejelentette, hogy gyermeke édesapjával, Mikus Áronnal külön utakon folytatják tovább egyedülálló édesanyaként is meg kell állnia a helyét.

Radics Gigi nagy bejelentést tett Fotó: Bors

A szakítást követően nem sokkal pedig még a Dancing with the Starsba is belevágott, hogy kiszakadjon a komfortzónájából, a legutóbbi hírek pedig arról szóltak, hogy ismét rátalált a szerelem.

Radics Gigi újra szerelmes

Már az sem titok, hogy ki rabolta el a gyönyörű sztármami szívét, az illető ugyanis a ValMar producere, Mackó Miki. Az énekesnő a Borsnak korábban elárulta, hogy nem azért beszélt eddig a kapcsolatáról mert titok lenne, hanem egyszerűen azért, mert még nagyon új a dolog.

"Nem azért nem mesélek róla, mert titkolni szeretném a dolgot, egyszerűen csak nem nagyon tudok még erről bővebben beszélni, hiszen még mi is szinte csak ismerkedünk. Emellett figyelembe kell vennem, hogy Miki nem közszereplő és nem is szeretne az lenni. Viszont azt elmondhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk"

– mesélte lapunknak Radics Gigi.

Radics Gigi titokzatos bejelentést tett

Most pedig máris itt az újabb bejelentés, legfrissebb Instagram-bejegyzése alapján ugyanis hamarosan új dallal és videóklippel rukkolhat elő, amiről egyelőre nagyon sejtelmesen még csak ennyit árult el:

Mi forgatásnál indítottuk az évet. Hamarosan, minden platformon!

A bejegyzést pedig itt meg is nézheted: