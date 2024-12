Marics Petinek köszönheti új szerelmét Radics Gigi?

Radics Gigi négy év és egy közös gyermek után döntött úgy tavaly augusztusban, hogy szakít Mikus Áron szobrásszal. Az énekesnő nem kívánt különösebb magyarázatot adni a történtekre, ugyanis a magánéletét mindig igyekezett a nyilvánosság kizárásával élni, ám annyit elárult: közösen hozták meg a döntést, azonban jó kapcsolatban maradtak, kislányukat pedig ugyanolyan egyetértésben és szeretetben nevelik, mint eddig. Azóta nem is lehetett hallani Gigi magánéletéről, csupán a találgatások maradtak a rajongóknak. Igaz, abból akadt bőven, ugyanis az énekesnőt még Marics Petivel is összehozták. Mondjuk az igazságtól nem jártak olyan messze, csak éppen rossz embert szúrtak ki a ValMarból. Nyugi, nem Valkusz Milánról beszélünk, hanem a csapat produceréről, Mackó Mikiről.

Radics Gigi újra szerelmes (Fotó: Bors)

A napokban terjedt el az interneten az a fotó, melyen Gigi és Miki egy érzelmes csókot vált Párizsban. A szerelmeseknek sikerült nagyon ügyesen titkolniuk a románcukat, ugyanis már novemberben elutaztak, sőt a férfi meg is osztotta a fotót, ám mindez a rajongóknak fel sem tűnt. Mindenesetre a titok sem marad titok örökre, így most már mindenki számára világos: Radics Gigi új párja a ValMar producere. A férfinek egyébként már a kislányát is bemutatta az énekesnő, akit szintén elvittek magukkal Párizsba, csak vele inkább a Disneylandben programoztak.

Ám ahogy napvilágot látott a fotó a rajongók számára is, azonnal beindultak azok a találgatások, hogy mégis mióta lehetnek Gigiék együtt. FBI ügynököket megszégyenítő nyomozásba kezdtek a legnagyobb fanok, akik aztán rájöttek, hogy mikor lehetett az a pont, amikor Ámor nyila eltalálta a sztáranyukát. Nos, szerintük akkor, amikor Marics Petivel készült a közös daluk. A Szép mosolyú lány producere ugyanis Mackó Miki volt, akivel ezek szerint már bőven egy éve találkozott Gigi. Ha pedig az instáját is átpörgetjük, a fotók is tanúbizonyságot adnak a boldogságára, hiába nem látszik a képeken a férfi… Így a rajongók egyértelműen megállapították, hogy Marics Petinek is nagy szerepe lehetett ebben a románcban, főleg, hogy még egy szívecskével is gratulált a párosnak.