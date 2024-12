De hová tűnt Marics Peti? Bochkor ajzószerekkel várta

Bochkor Gábor és persze a reggeli rádióműsor komplett stábja érezte, hogy a reggel 8 óra kissé korai lehet Marics Petinek. Éppen ezért fel is készültek rendesen. No, nem arra, hogy a népszerű énekes nem érkezik meg, de arra igen, hogy késve és kissé fáradtan, ne adj' isten más- vagy épp aznaposan. Bochkor Gábor alaposan bebiztosította a tervezett programot. Még a taxissal is kötött egy külön megállapodást arra vonatkozóan, hogyan is kezelje aluszékony, bohém utasát. Mindez pedig el is hangzott a felvezetőben.

Marics Peti végül késve, de befutott Bochkor Gáborékhoz Fotó: Bánkúti Sándor

Eltűnt Marics Peti...

– Korábban már beszélgettünk a Hogyan tudnék éni nélküled? című film kapcsán Marics Petivel, aki nagyon helyes volt egyébként.

Most emeltük a tétet és behívtuk őt személyesen a téma kapcsán, hiszen szerdán volt a Demjén dalokkal tarkított film premierje.

– Marics Peti viszont nincs itt! – kiáltotta az éterbe mímelt meglepettséggel a hangjában Bochkor Gábor, aki ezzel általános derültséget okozott a Retro Rádió stúdiójában, majd rátért a világsztároknak is csak néhanap kijáró előkészületekre, melyek megelőzték Marics Peti érkezését, vagy távolmaradását.

Bochkor Gábor mindenre felkészült Fotó: Archív/ hot! magazin

Bochkor Gábor: „Adjatok neki ajzószereket!”

– Nem baj! Van még pár perce, hogy befusson. Nagyon nagy szervezés volt ez. Hogyan tudnék élni nélküled? Hogyan tudnánk mi Marics Peti nélkül élni? Nem tudom még, de egy taxist szerveztünk oda, ami nagyjából úgy nézne ki, hogy idehozza. Na jó, de ahhoz Petinek ki kell jönnie a lépcsőházból. Nem tudom hol van ő, de ki kell jönnie a taxihoz. Ez az egy pont, amit neki kell teljesítenie, mert utána a sofőr fel is kíséri ide a stúdióba. Felhozza ide. Ha Peti ideér, kérlek adjatok neki ajzószereket! Csak azért, hogy éljen és beszéljen. Azt tudom, hogy este tud beszélni, mert azt a Megasztárban láttam, hallottam. De reggel van, ami a zenészek rémálma. Van egy csomó energiaitalunk, kávénk és párizsink. Ezeket egy literes flakonban megkapja… – instruálta stábját Bochkor Gábor a mindent eldöntő reklám előtt. Visszatérve aztán bejelentették a hírt, Marics Peti befutott és kezdődhetett a beszélgetés.