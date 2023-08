Hivatalosan is bejelentette Radics Gigi: szakított gyermeke apjával, vége a kapcsolatnak

Radics Gigi és párja, Mikus Áron már 2020-ban jelentette be, hogy már egy éve titkos szerelmi kapcsolat fűzi össze életüket. Az álompár szerelme hamarosan gyümölcsöt is hozott, és megszületett a csodálatos kislányuk, Bella. Azt azonban folyamatosan kérdezgették a rajongók, hogy mikor házasodnak már össze, most azonban úgy tűnik, erre soha nem kerül sor.

Radics Gigi és szerelme szakítottak / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Nemrégiben Gigi még azt nyilatkozta, hogy bár lánya apjával, Áronnal nagyon szeretik egymást, nem tartják fontosnak, hogy összeházasodjanak. Az utóbbi időben egyre többen gyanakodtak arrta, hogy rossz a viszony kettejük között, most pedig hivatalosan is bejelentette az énekesnő, hogy szakítanak:

- Mindig harcoltam azért, hogy a magánéletem, magánélet tudjon maradni és ez most sincs, és a jövőben sem lesz másképp. Viszont történtek az életemben változások, amit szeretnék megosztani veletek, a követőimmel. Úgy érzem tőlem kell megtudjátok a teljes igazságot, még mielőtt valamelyik bulvárlap megírja fél információkból, vagy a szakmában elhangzott pletykákból kreálva a saját verziót.

Úgy döntöttem a kislányom édesapjával kapcsolatban hogy elválnak útjaink, és külön utakon folytatom tovább az életemet. Nehéz döntések ezek az életben, amiről az ember nem szívesen mesél. A legfontosabb továbbra is a kislányunk felhőtlen boldogsága így a nevelését ezután is közösen folytatjuk tovább. Mindkettőnk részéről az az álláspont, hogy Bella továbbra is kapja meg a végtelen szülői szeretetet, törődést és figyelmet.

Szeretném elmondani, hogy a jövőben is szeretném fenntartani a jó kapcsolatot Áronnal, mivel jobb apukát nem is kívánhatnék Bellának és ezért nagyon hálás vagyok! Biztosan tudom, hogy 10 vagy 20 év múlva is így fogom gondolni.