"Ez nem a tehetségről szól" - Szabyest páros lábbal szállt bele az X-Faktor eredményébe

Szabyest már korábban is nekiugrott az X-faktornak, akkor a mentorokat vette górcső alá, különös tekintettel Valkusz Milánra. Roppant színvonaltalannak nevezte a tehetségkutatót, amivel az internet népe is egyetértett. Most, hogy véget ért a műsor, a győztest is kikezdte a fiatal énekes. Szaby szerint volt tehetségesebb énekes is nála.

Szabyest durván beszólt a X-Faktor műsorának (Fotó: TV2)

A probléma az, hogy 10 másik versenyző el van hanyagolva, azt csinál, amit akar. Nem kap esélyt, hogy dalt írjanak neki és klipet forgassanak, ezzel megfosztva őket a lehetőségtől, hogy közönséget építsenek. Mert ez nem a tehetségről és az x-faktorról szól, ha arról szólna akkor egyenlő esélyekkel versenyeznének és mindenki úgy kapna esélyt, hogy azt mutatja meg, amije van és amit magával tudott hozni a műsorba. Szerintem morális probléma, hogy óriási hangok nem kapják meg azt a lehetőséget, hogy egyenlő eséllyel versenyezzenek, mert ha valaki 10 milliós klippel indul neki egy műsornak, az nyilván több körrel ráver az egyébként nulla követős társaira

– fejtette ki a véleményét Szabyest.

Valkusz Milánba is beleállt Szabyest

Korábbi véleménye miatt komoly csörte volt Valkusz Milán és a fiatal énekes között, igaz ezt már csak privát üzenetben beszélték meg. Szabyest korábban elárulta, hogy mit is reagált a ValMar tagjának megkeresésére.

– Nem a zenei munkásságát kritizálom, hanem azt a rendszert, ami megadja a lehetőséget például neki is, hogy tévés személyiség lehet nulla személyiséggel és képességgel. De nem vele van személyesen bajom, mert legalább 20 nevet is tudok mondani, akiről ugyanezt gondolom, hogy parádéznak a tévében nulla affinitással. Ő is csak egy áldozat, akivel elhitetik, hogy nagyon nagy sztár, ő pedig ezt el is hiszi – mondta korábban a Ripostnak Szabyest.