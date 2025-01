Hajdú Péter döbbenetes vallomása: Egy holt lélek kísértette a fiamat

Hajdú Péter istenfélő emberként nem igazán hisz abban, hogy a holt lelkek vissza-visszajárnak az élők közé, ha végezetlen dolguk van a világunkban. Ennek ellenére időről időre meghív a műsorába olyan, mondjuk úgy spiritisztákat, akik állításuk szerint kapcsolatba tudnak lépni a kóborló lelkekkel. A Frizbi péntek esti adásában Kovács-Magyar András természetgyógyásszal beszélget Hajdú Péter, aki a Borsnak most elárulta, nem is olyan régen segítséget kért az ismert spiritisztától, mert a kisfia szellemet látott házuk kertjében.

Hajdú Péter nem tudja, hogy mit is kezdjen a történtekkel (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter nem tud racionális magyarázatot a történtekre

– Leszögezném, hogy amolyan nyitott szkeptikus vagyok, hiszen istenhívő vagyok, így a kóborló lelkek és a szellemvilág nem annyira jön át az én szűrőmön. Ugyanakkor tény, hogy vannak olyan természetfelettinek mondható tapasztalásaim, amelyek arra sarkallnak, hogy ne zárjam ki zsigerből a szellemvilág létezését. Kovács-Magyar András egyébként már volt a Frizbi vendége korábban, és most azért hívtam meg újra, mert tulajdonképpen ezt ígértem neki, ha egyértelműen bebizonyítja számomra, hogy kapcsolni tud a holt lelkekhez, akkor ismét vendég lesz.

Ebből következik, hogy történt valami a közelmúltban, amire mondjuk ki, sehogy nem tudok racionális magyarázatot találni

– kezdte lapunknak Hajdú Péter, aki ezután egy valóban hátborzongató történetet mesélt el.

Kovács-Magyar András "elzavarta" a Hajdú Péter kisfiát kísértő lelket (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Domika közölte, már nincs ott a bácsi”

– Úgy fél évvel ezelőtt Eszti felhívott, hogy éppen csak hazaértek Domival a bölcsődéből, és szeretné, ha én is hazamennék az irodából, mert a kisfiunk folyamatosan egy pontot néz a kertben és fél, mert lát egy idősebb férfit, aki egyébként nincs ott. Én persze rohantam haza és magam is tapasztaltam, hogy Dominik tényleg nagyon fél és folyamatosan azt mondja, hogy lát egy alakot a kertünkben. Mondanom sem kell, hogy sem Eszter, sem pedig én nem láttunk ott senkit – mesélte Hajdú Péter, akinek ekkor jutott eszébe Kovács-Magyar András és azonnal fel is hívta a természetgyógyászt. – Felkerestem Andrást, aki tulajdonképpen szinte azonnal el is indult hozzánk. Ahogy belépett, azonnal mondta is, hogy a kisfiunknak igaza van, tényleg egy idősebb férfi szelleme van a kertünkben. Bevallom, akkor mondtam Andrásnak, hogy ha el tudja küldeni, vagy át tudja segíteni azt a lelket a túlvilágra úgy, hogy azt Domi többé nem látja, meghívom a Frizbibe. Nos, történt valamilyen szertartás, ami után Domika kinézett a kertbe és közölte, hogy már nincs ott a bácsi. Jelzem, azóta sem látta.

Ezek a dolgok elbizonytalanítanak, hiszen a saját szememmel láttam félni, majd megnyugodni a gyermekemet, aki akkor két és fél éves volt, vagyis bizonyosan nem viccelődött velünk…

– gondolkodott el ismét a történteken

Hajdú Péter ígéri, számos megdöbbentő állítás hangzik majd el péntek este a Frizbi TV YouTube-csatornán.