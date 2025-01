"Már ahogy nézem, attól beállok!" – rettentő kínos interjú került elő Fehér Krisztiánról, az X-Faktor győzteséről

Már akkor kiverte a biztosítékot a fél internetnél és a szakmánál is Fehér Krisztián, amikor kiderült, hogy ő nyerte meg az X-Faktor legutóbbi évadát. Senki sem értette, hogy lehet ő az év hangja, az év tehetsége, most azonban egy olyan kínos interjúrészlet került elő, amit látva még azok is fogják a fejüket, akik eddig a fiatal énekes mellett álltak.

Fehér Krisztián rettentően zavaros és kínos interjút adott Fotó: YouTube

Aggódnak Fehér Krisztiánért

A Ripost szúrta ki a TikTokra feltöltött interjúrészletet, amiben Krisztián arról beszél, hogy a család, a boldogság, a zene motiválja. A baj nem is azzal van, hogy mit mond, hanem azt, milyen állapotban teszi mindezt: gyanúsan sokat szipogva, némiképp zavart tekintettel, dekoncentráltan, mintha nem lenne teljesen a maga ura – mutatott rá több kommentelő.

Már ahogy nézem, attól beállok!

– fogalmazott valaki.

– Ezzel meg mi van? – kérdezte más aggódva.

– Ó, de kész van! – írta egy harmadik hozzászóló.

Mutatjuk is a kérdéses interjúrészletet: