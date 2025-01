Növényi Norbert: „Volt, hogy bejöttek fegyverrel. A gyereket végül lelőtték...”

Pedig Növényi Norbert esetében jelentősen hosszabban lehet sorolni a sportérdemeit, mint a „gázos ügyeit”. Mégis, ahogyan az lenni szokott, a negatív előjel erősebb, de legalábbis, hosszabban megmaradó nyomot hagy a kollektív emlékezetben, mint egy pillanat, amikor érte, miatta szólt a magyar Himnusz egy világverseny díjáltató ünnepségén. Növényi Norbert ezt a folyamatot a saját bőrén is megtapasztalja nap mint nap, de legalábbis sokszor az elmúlt pár évben. Hiszen saját bevallása szerint rendszeresen kap megjegyzéseket, mióta 2019-ben egy nyolc éven át zajló ügyben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték sikkasztásért és adócsalásért. Persze Növényi esetében van némi „történelmi múltja” is az előítéleteknek, hiszen sosem tagadta, hogy a 90-es évek kusza alvilági életét testközelből nézte végig, sőt… Növényi Norbert most Hajdú Péter Frizbijében mesélte el, hogyan is alakultak azok a bizonyos „kemény évek”, amikor kidobóként, majd diszkótulajként szerzett magának kétes hírnevet.

Növényi Norbertnek csak bejárása volt a 90-es évek alvilági elitjébe (Fotó: Fotó: YouTube)

Növényi Norbert: „Akkor mentem el az éjszakába dolgozni...”

– Nyolcvanban megnyertem az olimpiát, majd nyolcvannégyben a szocialista országok nem mentek, mert azt mondták, hogy veszélyben lennénk. Akkor mentem el az éjszakába dolgozni, mivel közben egy adminisztrációs hiba miatt kilenc hónapig nem kaptam meg a „kalóriapénzemet”, miközben a nevelt fiam kilenc éves, a kislányom pedig tíz hónapos volt, akiket el kellett tartani. Mindenki ismerte a nevemet az éjszakában is, már eleve.

Persze mindenki egyből lebűnözőzött és legengszterezett.

Pedig csak annyi történt, hogy este hétre mentem, reggel hétig ott voltam, majd aludtam pár órát és mentem edzésre – magyarázta a péntek este adásba kerülő Frizbi felvételén az olimpiai bajnok Növényi Norbert, aki persze tudott olyan sztorikat is mesélni Hajdú Péternek, melyekből kiderül, hogy kicsit később azért tényleg kapcsolatba került olyan alvilági figurákkal, akik fegyverrel jártak bulizni, és akiket időnként helyre is kellett tenni.

Növényi Norbert kollégái úgy hullottak, mint a legyek (Fotó: YouTube)

Növényi Norbert: „A srácok közül rengeteget lelőttek, felrobbantottak…”

– A Hully Gully tényleg az enyém volt és csinálgattuk. Ott tényleg volt minden, de rendőrségi ügyem nem volt. Egyszer volt egy esetem… Jöttek a norvég motorosok valami világbajnokságra és szemtelenkedtek. Beleittak más piájába és rendesen garázdálkodtak. Az egyiket meg is fegyelmeztem úgy, hogy kórházba is került. De végül ő is inkább csak dicsekedett vele, hogy a Növényi úgy elverte, hogy nem tud rajthoz állni – mesélte ma már nevetve Növényi Norbert, aki végül úgy belemelegedett az emlékei felidézésébe, hogy… – Enyém volt az első őrző-védő cég Magyarországon. A srácok közül rengeteget lelőttek, felrobbantottak… Jól ismertem az alvilág figuráit, hiszen együtt nőtem fel velük Kőbányán. Tőlem sosem kértek védelmi pénzt, bár volt, hogy bejöttek fegyverrel. Azt a gyereket végül két hét múlva lelőtték. Akkoriban voltak, akik fegyverrel jártak szórakozni, hiszen éppen zajlott a felosztás. Lányok, kábítószer… – mesélt a 90-es években zajló „gengszterkorszakról – Növényi Norbert, aki talán éppen ezért gyakran találja magát szemben a róla kialakított prekoncepciókkal. Ezen pedig nem segített sokat, hogy 2019-ben elítélték sikkasztásért és adócsalásért.