„Ahogy Majka viselkedik...” – lázadnak az X-Faktor nézői a zsűri viselkedése miatt

Majka nem biztos, hogy jó döntést hozott akkor, amikor aláírta a papírokat az RTL-nél, hiszen amióta a csatornát "erősíti", csak negatív kritikák érik. Persze, nem ő az egyetlen, jó barátja, Pápai Joci is kapja az ívet a műsorvezetői teljesítménye miatt, és persze azért is hibáztatják, hogy Majkára hallgatott az átigazolás kérdésében. De mi is pontosan a nézők gondja? Azonnal mondjuk! Elsősorban azt nehezményezik, hogy már a műsorvezetők és a mentorok közötti kommunikáció is borzasztó az X-faktorban, arról nem is beszélve, hogy a sok reklámszünet miatt is nézhetetlen. Utóbbi mondjuk a legkevesebb egy kereskedelmi tévé esetében, ám az előbbi már sokkal nagyobb probléma. Főként Majka miatt, aki úgy viselkedik, mintha a legnagyobb ellenlábasa lenne Gáspár Laci.

Majka x-faktoros szerepvállalása óta egyre több kritikát kap a nézőktől (Fotó: Szabolcs László)

Majka viselkedését bírálják az RTL nézői

Nyilvánvalóan senki sem tökéletes, s ennek a kijelentésnek a fényében törtek pálcát most a netezők is Majka feje felett. Bár benne van, hogy a rapper csak a műsor kedvéért parádézik, de ha ez így is van, akkor is elszomorító ez a nézők számára. Már csak azért is, mert a mentor a tiszteletlenség felső határát súrolja Gáspár Lacival szemben, tekintve, ahogy beszél vele, és ahogy reagált egy-egy kedvesebb gesztusra. Történt ugyanis, hogy az énekes többször jelezte társa felé, hogy vegyen vissza egy kicsit, de legalább a nevén szólítsa, ne pedig Gáspárnak. Az pedig már mellékes, hogy Majka hogyan reagált az ajándékára...

– Értem én, hogy mi a baj Gáspár Lacival, de ahogy Majka viselkedik, arra nincs más jelző, minthogy b**** f****... Lehet, hogy a műsor kedvéért is parádéznak, de látszik Lacin, hogy őszintén zavarja, hogy marja a Majka. Volt olyan műsor, ahol az elején mondta, hogy még az ismerősei is mondták, hogy ez nagyon sok… Most is azzal kezdte, hogy hozott neki ajándékba bakelit lemezeket, amiket Majka meg sem köszönt és “ajándékocskának” nevezte.

Sőt, Laci kérte azt is, hogy ne hívja Gáspárnak, ennyi sincs Majkában, direkt folytatta tovább, mint amikor az óvodában megsértődsz valakire, és direkt úgy hívod, ahogy tudod, hogy nem szereti… Nem tudom, milyen ember ül le ezért a cirkuszért nézni a műsort, de ha ez hozza Magyarországon a nézettséget az rohadtul elkeserítő! Ez már a Mónika show szint alját söpri, én bírom a trash-t, tudok rajta szórakozni, de ez nettó megalázó és cringe, ami az RTL-nél történik…

– fogalmazott egy kommentelő a Redditen, de egy másik hozzászólónak is megvolt a véleménye. Igaz, ő már Pápai Joci x-faktoros szerepvállalását is belevette a mondandójába.