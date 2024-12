Takács Nikolas kifakadt az X-Faktorra: „Nem kell atomfizikusnak lenni, hogy ez érezhető és látható legyen”

Takács Nikolast rendkívül szerény, alázatos énekesként ismerte meg a közönség. Másfél évtizede már, hogy a köztudatba robbant, azóta pedig azon kevés előadók közé tartozik, akit elkerült a botrány. Most viszont olyat mondott az őt híressé tévő X-Faktorról, amit senki sem tudott figyelmen kívül hagyni.

Takács Nikolas x-faktoros szereplésének köszönheti az ismertséget. Most úgy látja, már jelentősen leromlott a színvonal (Fotó: MediaWorks)

Az X-Faktor egykori felfedezettje: „Ha marad ez a siralmas tendencia..."

Az utánozhatatlan hangú énekes annak idején az X-Faktorban tűnt fel, aminek színvonala évről évre romlik, az idei évadról már többen is elmarasztalóan nyilvánultak meg. Legutóbb Szabyest fakadt ki, de L. L. Junior és a kommentelők sem kímélték a műsort. A látottak az eddig halk szavú Nikolast is kiborították. Alaposan felpaprikázódott és a közösségi oldalán borult ki a tehetségkutatóműsorokra, alighanem élükön a sok kritikát kapó X-Faktor 2024 tizenkettedik évadára is...

– Tudom, hogy anno sem volt minden tökéletes, sőt! De voltak szakmák, amiket szakemberek műveltek! Ha csak a televíziót, a rádiót és az újságot nézem, akkor ezek azok a munkahelyek voltak, ahová bejutni, és ahol dolgozni egy kivételes lehetőség volt azoknak, akik a saját szakmájukat kitanulták, és magas szinten művelték… – nosztalgiázott az egykor A Nagy Duett és A Dal című műsorokban is szereplő énekes, majd a jelenhez érve így folytatta:

Kérdezem én, nem kellemetlen úgy szerepelni, hogy semmit, vagy csak foszlányokat tud az illető arról, amit képvisel?

– Csoda, hogy ma már bárki énekesnek, színésznek, műsorvezetőnek, táncművésznek, mentornak, tanácsadónak érzi és gondolja magát? Dehogy csoda! Hiszen a „sztár” szint, felfoghatatlanul elkeserítő! – fogalmazott Nikolas. Az X-Faktor mentorok az elmúlt hetekben kapak hideget-meleget – de inkább az előbbit. A napokban Szabyest Valkusz Milánnal balhézott össze. S bár Nikolas nem ír konkrétumot, alighanem az őt egykor híressé tévő műsorra utal az elmarasztaló véleményével, amit így folytatott:

– Nem tudom, miért hitték el a műsorok készítői, hogy a sok követővel rendelkező valaki/bárki, bármilyen szerepkörre jó lesz. Ha marad ez a siralmas tendencia, akkor már valóban nem kell azon csodálkozni, hogy nem marad gondolkodó, igényes néző! – summázta Nikolas, aki a valóban tehetséges énekeseket viszont méltatta, minden jót kívánva nekik.