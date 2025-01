Megszólalt Bárdosi Sándor kiképzőtisztje: „Nincs kegyelem…”

– Talán Bárdosi Sándor nem őriz túl sok pozitív emléket azokból az időkből, amikor fiatalemberként besorozták, de őt is, és a többi kiképzésre váró társát is biztosíthatom arról, hogy az, amit ma honvédségnek hívunk, mind hozzáállásban, mind pedig technikai felszereltségben egészen más, mint egykor volt. Hihetetlenül sokat fejlődött a kiképzési és haditechnikánk, és az eljárásrendek is megfelelnek a modern kor elvárásainak és kihívásainak. Persze lesznek a kiképzésnek ismerős részei, hiszen vannak olyan harci végrehajtások, manőverek, melyek örök érvényűek, de az oktatási módszere és összetettsége még ezeken a pontokon is megváltozott – tette hozzá Molnár Attila főtörzsőrmester.

Bárdosi Sándor kiképzője, Molnár Attila főtörzsőrmester, hamarosan feltűnik A Kiképzés című reality-ben a TV2 képernyőjén (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Kiképzés hivatásos tisztje tartott a feladattól, de...

– A Kiképzés című műsor egy nagyon érdekes koprodukciója a Magyar Honvédségnek és a TV2-nek és nagyon büszke vagyok arra, hogy a négy kiképző egyike lehetek. Bevallom, kicsit talán tartottam a feladattól, de kihívásként tekintettem rá és nyugodt szívvel mondhatom, hogy valódi kiképzést kapnak a résztvevők, így tulajdonképpen a forgatás is minket nem zökkentett ki a mindennapjainkból.

Számomra minden egyes nap hihetetlen élményt jelent, hogy a srácokkal közösen kitűzött célért küzdünk, és ezt most meg is mutathatjuk az egész országnak

– mondta a Borsnak Molnár Attila a Magyar Honvédség kiképzőtisztje, mielőtt nekivágott, többek között Bárdosi Sándor kiképzésének.