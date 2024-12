Eufor Althea: Magyar parancsnok irányítja a 24 ország katonáit tömörítő műveletet

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (középen) látogatása a szarajevói Butmir bázison. A tárcavezető mellett, balra Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, jobbra pedig a művelet parancsnokságát ellátó Sticz László vezérőrnagy (Fotó: Máté Krisztián)

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az EUFOR Althea a Magyar Honvédség egyik kiemelt szerepvállalása. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a művelet magyar parancsnoki időszaka is bizonyította a honvédelem felkészültségét.

Az EUFOR Althea-művelet 2004-ben indult, amikor az azt megelőző NATO-szerepvállalás helyébe lépett. Feladata az 1995-ös daytoni békemegállapodásban foglaltak betartatása, a biztonságos környezet fenntartása, együttműködve a helyi hatóságokkal, továbbá Bosznia-Hercegovina állami haderejével történő közös kiképzések és gyakorlatok.

A magyar katonák és az általuk biztosított képességek

Magyarország már a kezdetek óta aktív résztvevője a műveletnek, amelyhez hazánk az EUFOR Nemzetközi Zászlóalj parancsnokságának idejére egy hazai készenlétű tartalék századot is biztosít a helikopteres képesség mellett. Ez utóbbi egyébként a közelmúltban éles helyzetekben is hasznosnak bizonyult, amikor a magyar katonák és helikopterek eltévedt turistákat mentettek, vagy éppen az októberi árvíz idején, amikor katasztrófaelhárítási és mentési, illetve mentesítési munkálatokat támogattak Bosznia-Hercegovina területén a magyar haderőfejlesztés során beszerzett helikopterekkel.

Munkában a magyar kontingens által biztosított kutyás tűzszerész (Fotó: Máté Krisztián)

Új magyar hozzájárulás továbbá a tűzszerészképességen belül a kutyás tűzszerész képesség.

Gyakorlat teszi a mestert

A szarajevói Butmir bázison a magyar honvédelmi miniszter, valamint Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke személyesen is meggyőződhetett arról, hogy a magyar parancsnokság alatt működő többnemzeti zászlóalj minden eshetőségre felkészült a térség és ezáltal a kontinens védelme érdekében. A magyarok mellett osztrák, török, román, görög és olasz katonák részvételével megrendezett, látványos bemutató keretében túszmentést, helikopteres evakuálást, tömegoszlatást, valamint egy öngyilkos merénylő ártalmatlanítását és egy bomba hatástalanítását is szimulálták a nemzetközi békefenntartó kontingens tagjai. Bemutatták azt is, hogy miként járnak el, ha egy bajtársuk megsérül.

Az EUFOR Althea helikopteres képességégét a Magyar Honvédség biztosítja. Az utóbbi hónapokban az egység nem csupán a hadgyakorlatokon, hanem élesben is helytállt

(Fotó: Máté Krisztián)

Ilyen extrém helyzetekkel eddig szerencsére nem volt dolguk élesben a katonáknak és remélhetőleg nem is lesz. Ugyanakkor minden eshetőségre készen kell állniuk.

Nagyjából úgy tűnik, hogy kint az utcán béke és biztonság van. A remény azonban nem a katonák mestersége, nekünk mindig készen kell állnunk a legrosszabbra. Most a többnemzeti kötelék bebizonyította, hogy a hadseregek az eltérő technikai eszközök és az eltérő anyanyelv ellenére is képesek együttműködni

– nyugtázta elégedetten a látottakat Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke.