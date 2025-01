Hoppá! Egy hete vált el, máris szerelmes a TV2 sztárja

Házasság első látásra Geri nagy reményekkel vágott neki a TV2 kísérletének, ám a dolog nem pont úgy sült el, ahogy azt tervezte. Már az esküvőn látszott, hogy ez frigy nem lesz egy sétagalopp, tekintve, hogy felesége nem pont ilyen férfira számított az oltárnál. Nagy Reni zsánere inkább egy barna hajú, kevésbé kigyúrt férfi, s bár Geri az elején is mindent megtett azért, hogy ennek ellenére is működjön a házasságuk, a vége válás lett. Igaz, azt meg kell jegyeznünk, hogy a kísérlet végére Reni is sokkal nyitottabb lett, és még arra is hajlott, hogy folytassák a kapcsolatukat, de aztán az élet ezt máshogy hozta. Olyannyira, hogy Gerire azóta már rátalált a szerelem is...

Házasság első látásra Geri párja a műsorban látta meg a férfit (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Geri: Van valaki most az életemben

Tóth Geri sok nézőnek a kedvence lett, hiszen nem csak kedvességével hívta fel a hölgyek figyelmét magára, de a kitartásával is. Na, meg arról se feledkezzünk meg, hogy időközben kiderült az is, hogy a csontkovácsként dolgozó férfinek van táncos múltja is, ráadásul nem is akármilyen... De ne térjünk el a témától! Ott tartottunk, hogy Geri sok hölgy kedvence lett, a műsornak köszönhetően pedig a szerelem is rátalált. Igaz, még friss a kapcsolat, de a TV2 sztárja nagyon bizakodó a jövőt tekintve.

– Múlt hét kedden hivatalosan is elváltam a feleségemtől, ezzel lezárva egy fejezetet. Időközben aztán az új történet is elkezdett íródni, ugyanis van valaki most az életemben. Még frissnek mondható a kapcsolatunk, karácsony-új év környéken kezdett körvonalazódni, hogy itt tényleg lehet valami. A nyilvánossággal viszont még várunk, de ha a kedvesem elérkezettnek látja az időt, meg fogom őt mutatni, mert nagyon büszke vagyok rá – mondta el a Borsnak Geri, aki lehet, hogy most több női szívet is összetört, ám az biztos, hogy barátnőjének mindent megad, s talán hamarosan be is mutatja őt a nagyközönségnek is.