Gyomorrákban hunyt el Bárdosi Sándor édesapja: „Ha nem ilyen ökör, még ma is élne”

Bárdosi Sándor édesapja egy nagyon súlyos betegség után halt meg három évvel ezelőtt. A sportoló akkor a Dancing with the Starsban versenyzett, de nem panaszkodott, adásról adásra igyekezett szórakoztatni és kihozni magából a maximumot. Bárdosi Sándor most a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban idézte fel élete legnehezebb időszakát és annak előzményeit.

Bárdosi Sándor először beszélt édesapja betegségéről és haláláról Fotó: YouTube

Bárdosi Sándor: „Apám teljesen kicsinálta a gyomrát”

– A fater az tűzbe ment volna értem. Ő egy nagyon jó csávó volt, én bírtam. Három éve halt meg és bennem maradt még egy tüske vele kapcsolatban. A mai napig azt mondom, hogy ha az öreg nem lett volna ilyen önfejű, ökör, akkor itt lehetne velünk. Volt neki nagyon régen egy gyomorfekélye, amikor én még gyerek voltam.

Annyira elhanyagolta és nem foglalkozott vele, hogy abból neki lett egy gyomorrákja.

– Ő az a fajta ember volt, akinek csak az volt étel, ami füstölt. Neki a köröm- és a pacalpörkölt, vagyis a hagyományos magyar kaják jöttek be. Csak ezeket ette és teljesen kicsinálta vele a gyomrát – kezdte a stúdióban Bárdosi Sándor, aki ezután részletesen elmesélte, hogyan ment teljesen tönkre az egykor erős férfi a családja szeme láttára.

Bárdosi Sándor Hajdú Péternek öntötte ki a szívét Fotó: YouTube

„Már nem lehetett újra műteni...”

– Teljesen kivették a gyomrát és elmondták neki, hogyan kell ennie ahhoz, hogy a felvarrt vékonybél rész átalakuljon majd gyomornak. Ez egy hosszú folyamat, melynek során újra meg kellett tanulnia enni. Na, ezt mondd el egy majdnem hetvenéves embernek, aki egész életében csak füstöltet zabált. A műtét után mentek haza anyámmal kocsival. Megállította a piacnál a mutert. Beszaladt úgy a piacra, hogy még benne voltak a csövek és vett töpörtyűt. Visszaült a kocsiba és azt szemezgette. Anyám persze kérdezte, hogy ezt lehet-e, de ő közölte, hogy az orvosok hülyék és nem tudják, mi a jó neki. Persze minden baja lett tőle, de ő addig-addig csinálta ezeket a dolgokat, amíg lett egy elzáródása és már nem lehetett újra műteni – szomorodott el Bárdosi Sándor, majd kimondta a sejthetőt. – Szondát kapott, abba nyomták a kaját és soha többé nem ehetett semmit. Az a csávó, akinek az ízek és a házias kaják voltak a minden.

Azután még egy évet húzta…

– emlékezett vissza élete drámai időszakára Bárdosi Sándor.