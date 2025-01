Gudics Máté is feltűnik a TV2 új reality műsorában, ilyen izgalmak várnak rá

Gudics Máténak nincs sok tapasztalata a katonaság tekintetében, sőt, kevés sincs, hiszen 1990-ben született, vagyis mire sorköteles korba lépett, már megszűnt Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálat, így ő már nem volt „kénytelen” „angyalbőrbe” bújni. A Megasztár győztese ennek ellenére, vagy éppen ezért boldogan mondott igent a TV2 felkérésére, hogy ő énekelje a január 27-én startoló Kiképzés című katonai reality főcímdalát. Máté erről a Borsnak mesélt.

Gudics Máté már a Megasztár 2024 alatt felénekelte a Kiképzés főcímdalát / Fotó: Máté Krisztián

Gudics Máté már a Megasztár alatt felkérést kapott a Kiképzés főcímdalára

– Tény, hogy nem voltam katona, de erre nem úgy gondolok, hogy: Jaj de jó, megúsztam! Különösen, ha arra gondolok, milyen most a Magyar Honvédség, hiszen nagyon más idők járnak most, nagyon más a fejlettségi és felkészültségi szintje egy katonának, mint mondjuk a 2000-es évek végén.

Azt gondolom, hogy rengeteg fiatalembernek lenne ma szüksége arra, hogy átessen az alapkiképzésen.

– Fontos lenne, hogy a fiatalabb generáció leckét kapjon csapatszellemből, becsületből és kitartásból, mert ezek az értékek kiveszőben vannak sajnos – kezdte lapunknak Gudics Máté, aki már a Megasztár alatt felénekelte a közelgő műsor főcímdalát. – Még javában tartott a Megasztár, amikor a TV2-től jött egy kérdés arra vonatkozóan, hogy lenne-e kedvem megmérettetni magam egy válogatáson, melynek célja, hogy találjanak egy férfi énekest a Kiképzéshez. Természetesen igent mondtam és végül az a megtiszteltetés ért, hogy engem választottak. Nem volt könnyű feladat, hiszen közben folyamatosan készültem az élő show-műsorokra, de nagyon élveztem a munkát – mesélte a Megasztár győztese, aki hamarosan maga is részt vesz egy „kiképzésen”, hiszen a Megasztár egyik nyereményeként lehetőséget kapott arra, hogy a Kodolányi János Egyetem ösztöndíjas hallgatója legyen.

Gudics Máté visszaül az iskolapadba

– Mondhatjuk, hogy mégiscsak vár rám egyfajta „kiképzés”, még ha nem is olyan kemény, mint a TV2 reality-műsorának szereplőire.

Hiszen hamarosan egyetemista leszek és mindent elkövetek, hogy el is végezzem a könnyűzenei szakot.

– Bevallom, egy kicsit még vakon vagyok a dologban és nem tudom pontosan, hogy mit is fogok tanulni, de az biztos, hogy kapok hangszeres képzést, aminek igazán örülök, hiszen nagyon régi vágyam, hogy megtanuljak zongorázni, illetve szeretném elmélyíteni a gitártudásomat is – mesélte izgatottan Gudics Máté, aki az egyetemre is úgy tekint, mint valamire, ami hozzásegíti az álmai megvalósulásához. – Hatalmas lehetőség számomra, hogy egyetemi szinten sajátíthatom el a 21. századi, modern zene fortélyait. Ez is valami olyasmi, ami sajnos eddig kimaradt az életemből, de most a Megasztárnak hála bepótolhatom – fogalmazott a Borsnak Gudics Máté.