Dancing with the Stars: el sem hinnéd, honnan is szurkolnak Bárdosi Sándornak

Bárdosi Sándor olimpiai birkózó szombaton teljesen új oldaláról mutatkozott be a Dancing with the Stars műsorában. Partnerével, Szőke Zsuzsannával szambát táncoltak, amivel itthon is bebizonyította, hogy egy küzdő sportoló nem csak a szőnyegen vagy a ringben, de a parketten is megállja a helyét. A zsűrit teljesen lenyűgözték táncukkal, Bereczki Zoltán meg is jegyezte, hogy testalkata miatt nem kéne olyan szigorúan pontozniuk.

– Sok sportolót láthatunk az idei évadban, és azt hiszem, a legtöbbjükkel szigorúak vagyunk. Talán veled kell a legengedékenyebbnek lennünk, mert a te sportod az gyakorlatilag egy tömböt csinál az emberből – mondta Zoli, akit lenyűgözött Sanyi csípőmozgása is.

Bárdosinak majdnem kiugrott a szíve a pörgős latin tánctól Fotó: TV2



A birkózó kicsit árnyaltabban látta, hiszen tisztában van azzal, hol és mikor hibázott az élő showban.

Hatalmas stressz számomra a szombati fellépés, mert olyat csinálok, amit eddig nem. Hétről hétre kilépek a komfortzónámból, igaz nem vagyok teljesen megelégedve az első fellépésemmel. Sikerült már jobban is a próbák során. Én tudom, hol hibáztam, remélem ez nem látszódott a képernyőn

– mesélte próba után Bárdosi Sándor.

Már erősen készülnek Zsuzsival a most hétvégi fellépésre, ahol szeretnének még jobban teljesíteni. Azonban Sanyinak komoly nemzetközi szurkoló tábora van, ugyanis nemcsak Magyarországról, de cseh birkózó barátai is figyelemmel kísérik fellépéseit és szavaznak is rá.



– Több birkózó barátom is mondta, hogy szavazott rám az este folyamán, nagyon összetartó közösség vagyunk – nevetett. – Most mi is készülünk egy meglepetéssel nekik, de többet nem árulhatok el, majd a szombati adásból kiderül – mesélte elszántan a páros.