A Magyar Honvédség törzszászlósa a legidősebb, egyben a legtapasztaltabb katona, aki igent mondott a Magyar Honvédség és a TV2 sport-reality-jének közös felkérésére. A Kiképzés című műsor doyenje számos műveleti területen harcolt már az első vonalban, így nála avatottabb katonát aligha faggathatnánk a veszélyről, így meg is tettük. Farkas András a Magyar Honvédség törzszászlósa most a Borsnak mesél kalandos élet- és karrierútjáról, valamint azt is elárulja, mi állt A Kiképzés első adásának legvégén meghozott meglepő döntése hátterében. Vagyis megtudjuk, hogy hatodikként miért egy sok szempontból gyengébb képességű játékost választott be a Kinizsi rajba, azaz a sárga csapatba.

Farkas András A Kiképzés legidősebb és egyben legtapasztaltabb katonája Fotó: TV2

A Kiképzés törzszászlósa: „A történetek egy része nem volt éppen leányregénybe illő...”

De kezdjük az elején, hiszen Farkas András sem úgy született, hogy… De, igen, a törzszászlós talán mégis katonának született! – Gyermekkorom óta arról álmodoztam, hogy katona leszek. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nagyon sok impulzus ért, már kisfiúként is ebből az irányból. Erdélyben születtem, ahol a közvetlen szomszédságunkban egy tengerésztiszt élt a családjával.

Ahányszor egy-egy szolgálatból hazatért a hófehér egyenruhájában, én tátott szájjal figyeltem. Olyan erős kisugárzása volt, hogy…

– Ugyanakkor édesapámtól is rengeteg katonahistóriát hallottam és a nagyapámtól is, aki szolgált a második világháborúban. A történetek egy része nem volt éppen leányregénybe illő, vagyis nem egy idealizált kép alapján vonzott a sereg – kezdte lapunknak a Magyar Honvédség és a TV2 A Kiképzés című sport-reality-jének kiképzőtisztje, aki persze nem tagadja, annak idején ő is átment azokon a népnyelven csak „szívatásoknak” nevezett „szertartásokon”, melyekre oly sokan emlékszünk még a '40-es, '50-es vagy idősebb korosztályból.

Farkas András eredeti szakmája szerint bányaipari villanyszerelő Fotó: TV2

Farkas András: „Egy karakán, kőkemény, szigorú ember...”

– Természetesen a kötelező sorkatonaság volt az első állomás számomra is. Nem volt könnyű, de nem is éltem meg tragédiaként azokat a bizonyos szivatásokat, amik akkoriban virágkorukat élték – nevetett Farkas András, aki nem részletezte ezeket az élményeit. Sokkal szívesebben mesél arról, milyen is volt a Magyar Honvédség berkein belülről szemlélni azt a hosszú és eredményes utat, ami valahol a rendszerváltás idején indult el és ami elvezetett a mai modern honvédséghez. – Két nagyon különböző generáció Magyar Honvédségét ismerhetem meg közvetlen közelről és a teljes út egy hatalmas, máig tartó élmény. A régebbi idők tisztjei között is bőven akadtak olyanok, akiktől sokat tanultam. Ha szabad, kiemelném Milos Attila ezredesurat, aki egy karakán, kőkemény, szigorú ember, ezeket a jellemvonásokat igyekeztem én is minél inkább magamévá tenni. Ezek mellett pedig olyan magas szinten tanította a tüzér szakmát, hogy a tőle tanultakért a mai napig hálás vagyok – tette hozzá A Kiképzés című műsor Kinizsi rajának (sárga csapat) kiképzőtisztje.