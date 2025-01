A Kiképzés főtörzsőrmestere: „Valami menőt, valami keményet akartam csinálni”

Molnár Attila A Kiképzés Dobó rajának kiképzőtisztje kivívta és meg is követeli a tiszteletet Fotó: TV2

Molnár Attila: „Gyorsan világossá vált, hogy a katona nem mindennap lő vagy robbant”

Molnár Attila végül úgy döntött, hogy katonának áll a Magyar Honvédség és a haza szolgálatába állítja a már említett „vadságát”, ami ma sem szelídült, de keretek közé szorult és hivatássá, hivatástudattá alakult. – Sok oka van annak, hogy egy fiatalember önként bevonul a seregbe és elindul azon a bizonyos ranglétrán ”kopaszként”. Én valami menőt, valami igazán kemény dolgot akartam csinálni. Mindig is érdekelt a hadtudomány, a fegyverek és úgy általában a hadsereg. Ugyanakkor érdekes, hogy miközben pont úgy gyűlöltem, ha emelt hangon beszéltek velem, mint bárki más, hamar átengedtem magamon és meg is értettem a tekintélyelvűség fontosságát. Miközben a civil életben rendre beleálltam a konfliktusokba, honvédként megtapasztaltam, hogy milyen az, ha egy nálam jóval keményebb tiszt ad parancsot. Megértettem, hogy a honvédségnél minden tettnek és mondatnak súlya, ára és következménye van és azt is, hogy a csoportdinamika is csak akkor működik, ha mindenki teszi a dolgát. Ahogyan az is gyorsan világossá vált, hogy a katona nem mindennap lő vagy robbant, és hogy egy nagyon hosszú tanulási folyamat vette kezdetét az életemben – idézte fel a szolgálatban töltött első időszakát Molnár Attila főtörzsőrmester.

A Kiképzés címmel, január 27-én induló reality-ben nem babra megy majd a játék (Fotó: TV2)

A Kiképzés főtörzsőrmestere követett el hibákat éles helyzetben

A Kiképzés című sport-reality kiképzőtisztje ugyan hamar ráérzett a kötelesség ízére, de arra csak később jött rá, mi is az, ami számára az igazi kihívást jelenti a Magyar Honvédség kötelékében. – Tatán szolgáltam, amikor a sokadik lövész szakkiképzésem során azt éreztem, hogy ez az, ami nekem igazán fekszik. Fiatal gyerek voltam még, de boldog és büszke. Akkor kezdett bennem érlelődni a gondolat, hogy a külhoni szolgálat valami olyasmi, amire igazán vágyom.

Éreztem, felkészültem arra, hogy akár éles helyzetben is képes legyek parancsot teljesíteni, döntést hozni és megvédeni a társamat, társaimat.

– Erre készültem és egy nap el is jött az idő, amikor bizonyíthattam magamnak, a társaimnak és a feljebbvalóimnak is. Amikor végül találkoztam az első éles helyzettel, még nem voltam képes felfogni a történések valódi súlyát és jelentőségét. Követtem el hibákat és ezeket mindig el is mesélem a katonáknak, akiknek a kiképzése az én feladatom – mesélte Molnár Attila, aki később tetemes harctéri rutinra tett szert, megtanulta uralni és elengedni a bénító félelmet is, amit egy éles helyzetben, hamar a katonatársává, később pedig a barátjául szegődik.