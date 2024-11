Peter Srámek volt a TV2 Titkok Ramónával című video-podcast legújabb epizódjának vendége, ahol kendőzetlen őszinteséggel vallott többek között az elmúlt évről, hiszen 2024-ben Fonogram-díjat és Szenes Iván-díjat kapott, továbbá megnyerte a Sztárban Sztár All Stars jubileumi évadát is. De szó esett a párkapcsolatokról, és arról is, hogy milyen érzés neki ennyire népszerűnek lenni a lányok körében.

Peter Srámek rengeteg szerelmes levelet kap (Fotó: TV2)

„Ők csak azt a gyereket szeretik a színpadról”

Az énekes Tökölön vásárolt házat magának, ahová rendületlenül érkeznek a rajongói levelek. Mint mondja, csak az elmúlt héten legalább nyolc olyan levelet kapott, amelyben komolyabban is szerelmet vallottak neki. „Ez a postai levél egy nagyon érdekes dolog, főleg a mai világban. Olyanokat írnak, hogy milyen jó lenne találkozni és elmenni ide-oda, vacsorázni. Hihetetlen, mert soha nem is találkoztak velem, ők csak azt a gyereket szeretik a színpadról, de igazából nem ismernek. Talán így akarnak megismerni, de szerintem nem ez a legjobb módszer” – kezdi Peter, aki Raminak elmesélte, hogy korábban volt már olyan rajongója, akivel egy évig együtt voltak.

Jó volt, csak valahogy azt éreztem, hogy nem én érdekeltem, hanem az a felhajtás, ami körülöttem zajlott. Amikor előbb-utóbb rá kellett jönnie, hogy ebből nem lesz haszon, akkor már kezdtünk kevésbé jól kijönni egymással. Ha én szeretek valakit, akkor mindent megadok neki. De ha azt látom, hogy emögött az ő részéről hátsó szándék van és kihasznál – márpedig ezt nagyon hamar meg lehet érezni – , onnantól már nem tudom tovább folytatni. Ennek a kapcsolatnak is ezért lett vége.

Peter Srámek barátnője korábban nehezen viselte, hogy sok lány vette körül az énekest (Fotó: Tv2)

Peter Srámek romantikus alkat

Az énekes szerint az lenne a legjobb, ha egy kapcsolat elején olyannak ismerhetnék meg őt, amilyen valójában, és csak ezután árulhatná el az illetőnek, hogy valójában énekes. „Nehéz dolog ez, mindig szerettem volna ismert ember lenni, hogy sokan szeressenek, csak a párkapcsolat keresést ez egy kicsit nehezíti.

Én pont az a típus vagyok, akinek ha van valakije, akkor száz százalékosan ott akar lenni. Tudom, hogy ha most lenne egy barátnőm, akkor ő csak a második vagy harmadik helyre férne be és én ezt nem tudnám megtenni vele, mert nem ezt érdemelné. Nem lenne korrekt tőlem. Most nem tudnék úgy ott lenni neki, hogy a támasza lehessek, mert jelenleg annyi elfoglaltságom van, hogy saját magamra sincs időm.

Nem sajnálom magam, mert imádom ezt csinálni, de most ez a helyzet.”