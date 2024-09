„Átvertél minket, te csaló!” – botrányba fulladt Zámbó Árpy fellépése, az énekes most üzent a gyűlölködőknek

A Zámbó család számára egyáltalán nem szokatlan, hogy a negatív kommentek kereszttüzében találják magukat, de előfordul, hogy a gyűlölködők túllépnek egy határt. Zámbó Árpy is így érez most, akit az egyik fellépése miatt támadtak meg, igen csúnyán. Az énekes most a Tények Pluszban reagált a beszólásokra.