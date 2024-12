Hajdú Péter rendet tett: „Semmivel sem tartozol Jimmy testvéreinek”

Peter Srámek kilenc évvel ezelőtt lett országosan ismert, amikor a Rising Star címen futó TV2-es tehetségkutatóban egészen a harmadik helyig menetelt úgy, hogy egy szó nem sok, annyit sem beszélt magyarul. Persze nincs ember ezen a sártekén, aki ne tudná, hogy a 31 éves előadót Zámbó Jimmy dalai „hívták” hazánkba annak idején. Ahogyan az is ismert, hogy a Zámbó testvérektől kapta az első lehetőséget arra, hogy a magyar közönség előtt színpadra léphessen. Tudjuk ezt onnan, hogy Peter Srámek úgy ezerszer mondott köszönetet Zámbó Mariettának és Zámbó Árpyanak. Ennek ellenére Zámbó Marietta, ha csak teheti, megjegyzi, hogy az énekes nem elég hálás nekik ezért.

Peter Srámek rengeteg támadást kapott Zámbó Jimmy testvérei felől (Fotó: YouTube)

Peter Srámek Zámbó Jimmy nővéréről: "Nem szeretem a kétszínű embereket"

Peter Srámek most Hajdú Pétertől kapta meg a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is lehet az őt ért, Jimmy családja felől folyamatosan érkező támadásoknak. Talán az együtt töltött egész nap, talán a pillanatok alatt kialakult egymásra hangolódás lehetett az oka, de az énekes előjött végre a farbával. – Nekem igazából nem volt problémám velük soha. A Krisztiánnal most nagyon jóban lettünk. Vele mindent meg is beszéltünk és nem maradt semmi kimondatlan.

A családból igazából Jimmy nővére, Marietta az, akitől láttam, hogy neki baja van velem.

Az lehet a gondja, hogy nem köszönöm meg mindenhol és minden egyes fellépésemen, hogy segítették az utamat. Pedig nagyon sokszor mondtam, hogy ő is, az Árpy is és a Krisztián is, sőt az egész család nagyon sokat segített nekem. Azt vettem észre, hogy amikor kezdtem sikeres lenni, már nem annyira volt őszinte a szeretet felém Marietta irányából. Azt hiszem, hogy ez puszta féltékenység, amit nem értek, hiszen az elején az ő céljuk is az volt, hogy sikeres legyek. Árpyval nem volt soha problémám, de megtudtam, hogy Marietta hogyan beszél rólam a hátam mögött, és én nem szeretem a kétszínű embereket. Ő pedig hálátlan dögként emleget engem – fakadt ki a Frizbi TV stúdiójában Peter Srámek. Hajdú Péter egy darabig hallgatta, majd elmondta a saját, markáns véleményét a hallottakról, és leginkább Zámbó Marietta kapcsán.