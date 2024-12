Peter Šrámek kifakadt a Zámbó családról: "Nem szeretem a kétszínű embereket"

Peter Šrámek neve nem ismeretlen a magyarok számára. A szlovák születésű tehetséget világ életében inspirálta Zámbó Jimmy munkássága, nagyon szerette a dalait, és miatta tanult meg magyarul. A Jimmy iránt érzett tisztelet miatt jött Magyarországra szerencsét próbálni, és nem kis sikereket ért el hazánkban. Most Hajdú Péter vendége volt, akivel többek között a Zámbó családdal való kapcsolatáról is vallott.

Péter Sramek sokak kedvence

Elmondta, hogy szerinte miért szeretik ennyire az emberek Magyarországon: egy egyszerű szlovák gyerek volt, aki nem beszélt magyarul, mégis szívvel-lélekkel tudta énekelni Jimmy dalait. A tehetségének köszönheti, hogy ilyen magasra repült.

Azt is elmesélte, hogy felcsapott gazdálkodónak is: hét tyúkot nevel, ők tojják neki a tojásokat. Hajdú Péternek most el is hozott pár tojást, hogy ezzel is hozzájáruljon a vacsorához.

Arról is beszámolt, hogy milyen a kapcsolata a Zámbó családdal.

Jóban vagyunk. Nekem nem volt problémám soha velük, Krisztiánnal jóban vagyok, megbeszéltünk mindent, nincs semmi, ami nincs kimondva. Igazából a Jimmynek a nővére az… Tőle láttam azt…

– küszködött a szavakkal.