A szívem még mindig nem gyógyult be teljesen – T. Danny egy éve szakított Kecskés Enikővel

T. Danny és Kecskés Enikő szakítása alaposan felkavarta az állóvizet még az év elején. A szerelmesek ugyanis derült égből villámcsapásként tűntek el egymás életéből, ráadásul a nagyközönségnek be sem jelentették, hogy mi történt. Csupán az ügyeletes netes nyomozók jöttek rá az apróbb jelekből, hogy valami nincsen rendben: ilyen volt például az, hogy Dani egy teljes albumot áldozott a szakítás témakörének, s bizony dalaiban Enikőről volt szó. Majd a fiú egyedül utazott el hetekre a barátaival, és tett jó néhány utalást arra a posztjaiban, hogy ő bizony szingli. Tavasz környékén aztán megtört a jég, s mindketten beszéltek arról, hogy mi is történt. T. Danny ekkor még mindig szerelmesen nyilatkozott Enikőről, és Hajdú Péter műsorában még azt is elmondta, hogy a szerelem még megvan, de a lány már nincs. Később viszont a modell lány kőkeményen odaszúrt a fiúnak, akit azzal vádolt meg burkoltan, hogy megcsalta őt… Nos, ennek ellenére is úgy tűnik, hogy Daniban még mindig maradtak érzések.

T. Danny még mindig nem tette túl magát Kecskés Enikőn (Fotó: Bánkúti Sándor)

T. Danny: Reménnyel tekintek a jövőre

A rapper az Aldi főzős műsorában beszélt az elmúlt egy évéről, és többek között arról is, hogy még mindig nem sikerült teljesen túltennie magát a szakításon. A fiatal fiú bevallotta, hogy a történtek durván összetörték, és a szívében sem gyógyultak be a sebek, azonban ennek ellenére próbál reménnyel tekinteni a jövőre.

– Pont egy éve szakítottunk. Ez meggyepált engem, de ilyen az élet. […] A szívem még mindig nem gyógyult be teljesen, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a körülöttem lévőké rendben legyen. Akik szeretnek, akik foglalkoznak velem, akikre számíthatok, nekem ők a fontosak, rájuk kell koncentrálnom, nem pedig azokra, akik már nincsenek velem – fogalmazott érzelmesen a rapper, akit természetesen az új kapcsolatról is megkérdeztek.

Nyitott vagyok, az más kérdés, hogy keresem-e. Reménnyel tekintek a jövőre, de én elvagyok most így is

– tette hozzá.