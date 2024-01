"Magányosnak éreztem magam" – sírva üzent volt barátnője a TV2 sztárjának

T. Danny és Kecskés Enikő szakításától a mai napig hangos az internet. Egyre több spekuláció lát napvilágot arról, hogy ennek a kapcsolatnak véglegesen pont került a végére, már csak azért is, mert a rapper dalszövegei és bejegyzései mind arra utalnak, hogy Dani egy szörnyű szakításon van túl. Arról nem is beszélve, hogy pár napja egyedül lépett le egy luxusutazásra, s ahelyett, hogy Enikővel élvezné a thaiföldi pompát, inkább a barátaival tölti az idejét. Ezt követték még olyan posztok is, melyek szintén szakításra utaltak: Dani az "új csajával" tett ki egy fotót, és TikTokon egy filtertől akarta megtudni, mikor találja meg az igazit. A poént lelőve eláruljuk, hogy a filter szerint soha...

T. Danny és Kecskés Enikő szakítása véglegesnek tűnik Fotó: Szabolcs László

T. Danny-nek üzent sírva Kecskés Enikő?

Miután Dani a dalaiban, és szinte minden felületen megüzente a nagyvilágnak, hogy mi a helyzet a magánéletében, Enikő is úgy döntött, hogy kipróbálja ezt az üzenetváltási formát. A csinos modell egy TikTok-videót tett közzé, melyben azt láthatjuk ahogy éppen edzésre készül, azonban tőle szokatlanul, sírva és megviselt arccal állt a kamera elé. A miértekre a videóból nem derült fény, csupán annyit írt a poszthoz, hogy szeretne erőt adni azoknak, akik hasonlóan érzik magukat a 20-as éveikben. Később aztán egy kommentben mégis elárulta, mi az oka annak, hogy zokog a felvételen.

Rosszul aludtam, magányosnak éreztem magam. Mindenkinek vannak nehéz napjai

− fogalmazott Enikő, akinek a szavaiból sokan arra következtettek, hogy ez a videó Daninak szólhat.

− Elég megviseltnek látszik, a zene a videó alatt is Danis utalás. Lehet hogy tényleg Dani törte össze az ő szívét? − tette fel a kérdést egy rajongó, amivel sikerült egy valóságos kommentháborút robbantott ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy még mindig Dani az áldozata ennek a szakításnak, de sokan átpártoltak Enikő oldalára a videó után. Viszont bármi is történt, azt csak Enikőék tudhatják...