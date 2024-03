"Nem lesz több lány" - újabb részletek derültek ki a TV2 sztárpárjának szakításáról

T. Danny és Kecskés Enikő szakításától sokáig volt hangos az internet, főként azért, mert mindenki azt próbálta kitalálni, hogy mégis mi történt a szerelmesek között. Ősszel ugyanis a Dancing with the Stars műsorában még forró csókokat váltottak egymással, majd pár hónappal később megjelent a fiatal zenész nagylemeze, ami nem csak óriási sikernek örvendett, de a rajongókat erősen elgondolkoztatta a zenék szövege, hiszen többször is az összetört szívéről énekelt Dani. Emellett a bejegyzései is arról árulkodtak, hogy mennyire a padlón van, és hogy még soha nem élt át ekkora csalódást...

T. Danny és Kecskés Enikő az év elején szakíthattak (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny: „Remélem bárhol vagy, gondolsz még rám”

Amikor már azt hittük, hogy gyógyulnak a sebek a rapper szívében, ő akkor cáfolt rá mindenkire. A minap ugyanis megjelent az új dala, ami ezúttal is a szakításról és a csalódásról szól, ráadásul a soraiban arra is választ kaphatunk, hogy ki adta ki a másik útját.

Azt eddig is lehetett sejteni, hogy valószínűleg nem Dani volt az, aki a szakítás mellett döntött, de a Bárcsak című nótájával ezt biztosra is vehetjük. Szövegében például olyan sorok szerepelnek, mint a: „Nem találtad bennem, amit kerestél, szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.”

A legbeszédesebb sor azonban a következő:

„Remélem bárhol vagy, gondolsz még rám. A szívemnek záróra, nem lesz több lány. Sajnálom, babám, ha nem voltam jó hozzád, nem mondtam akkor, nem akartam, hogy láss. Nem érdemlem meg, nem kell megbocsáss, de sajnálom, babám, ha nem voltam jó hozzád” − hangzik el a dalban, a rajongók pedig imádják, bármennyire is szomorú témát dolgozott fel kedvencük. Sőt, sokan együtt is éreznek vele, de biztatják is, hogy hamarosan túl lesz ezen a nehéz időszakon, s talán a szerelem is rátalál majd.

Teljesen átérzem a zenéidet, és nagyon imádom amit csinálsz! Most pont ugyanúgy vagyok és érzek, mint te

− üzente valaki.

− Le a kalappal előtted, hogy ezt így leírtad, megzenésítetted. Rendesen lehet hallani a lelkedet, hogy mennyire fáj ez neked! Lesznek jobb napok, és jön majd az igazi is! − írta egy másik hozzászóló, mi pedig mutatjuk a szóban forgó dalt.