Fájó szakítással kezdődik az év: véget érhetett T. Danny kapcsolata

Hónapok óta lázban tartja az internet népét, most akkor mi van a TV2 két műsorának sztárja közt. T. Danny és Kecskés Enikő ugyanis sosem nyilatkozik magánéletükről. Igaz, a kedvenceik közösségi oldalait árgus szemekkel figyelő rajongók enélkül is összerakták mindig, éppen hogy állnak egymással… Ráadásul most T. Danny is egyértelműnek tűnő üzenetet hagyott...

T. Danny közösségi oldalát mindig árgus szemekkel figyelték a rajongók Fotó: Fotó: Tv2

Vége mindennek T. Danny és Kecskés Enikő közt?

A TV2 minden bizonnyal legviharosabb kapcsolata alakult ki a fiatal énekes és a modell közt. Már amikor összejöttek, a kommentelők szerint látszott, hogy csak a rapper részéről komoly ez a dolog. Szakítottak is tavaly, de pár nap mosolyszünet után újra együtt voltak. Sokáig úgy látszott, hogy végre nagy harmóniában élnek együtt Telegdy Dani, vagyis T. Danny házában. A fiatal énekes a Dancing with the Stars alatt többször el is mondta, hogy szerelme mindenben támogatja, ezért is megy neki ilyen jól a tánc. Sőt, amikor az egyik adásban valakinek ajánlani kellett a produkciót, ő azt is kedvesének ajánlotta. Igaz, a nevét nem mondta el és a kisfilmben is csak hátulról lehetett megmutatni, de bevallotta: életében először érez ilyet.

Azt ugyan senki nem értette, hogy ha mindenki tudja, hogy együtt vannak, akkor miért nem vállalják fel egymást, de a legtöbben örültek neki, hogy T. Danny élete első szerelme Kecskés Enikő. A modell ráadásul ott volt szinte mindegyik élő show-ban.

T. Danny szerint szerelme támogatása miatt tudott ilyen jól táncolni / Fotó: Szabolcs László

Gyanús jelek

A kommentelők szerint már az gyanús volt, hogy az énekes a No woman, no cry, vagyis Nincs nő, nincs sírás című dalával is a fiatal lánynak üzen:

"Mindig az volt a hibám,

hogy a szívem navigál"

Évértékelő posztjában pedig maga T. Danny hagyta ki Enikőt abból a felsorolásból, ahol köszönetet mond szeretteinek. Eddig ugyanis soha el nem felejtette megemlíteni szerelme érdemét a sikereiben, most azonban csak a barátainak, a szüleinek és a rajongóinak mondott köszönetet.

Köszönöm a tavalyi évet, nem csak nektek természetesen, de a barátimnak, a családomnak és persze magamnak is. Mert túléltük. Megéltük. Sírtunk, nevettünk, majd megint sírtunk. Egyszer fent, talán többször lent, de a végén mégis mindig a tetején. Felszegett állal. Hatalmas dolgok történtek, amikért elmondhatatlanul hálás vagyok nektek. A közösen megélt sikerek, a kirobbanó koncertek, a tévés szereplések, a boldog pillanatok együtt és még ezer más élmény, amikre lehet nem is emlékszünk most hirtelen, de mégis a szívünkben hordozunk

– írta az énekes közösségi oldalán.

De ha ez sem lenne elég bizonyíték, ma Insta-sztoriban a következőt írta ki:

"Amióta nem vagy,

Egyedül hajtok a városon át,

Megérdemlem, hogy elhagyj,

Ameddig csak élek, én várok rád!”