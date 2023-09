Radics Gigi megcsörte a csendet a szakításáról: „Ha két ember élete különválik, az nem okvetlenül tragédia”

Ahogy arról a Bors beszámolt, Radics Gigi augusztusban jelentette be, hogy úgy döntöttek gyermeke édesapjával 3 év együttlét után külön utakon folytatják tovább. A gyönyörű énekesnő bejelentése mindenkit meglepett, hiszen bár óvta magánéletét boldog családnak tűntek.

Radics Gigi számára nagyon sokat jelent az anyaság / Fotó: Markovics Gábor

A hamarosan a negyedik évadával jelentkező Dancing With The Stars versenyzője most Best magazinnak nyilatkozott először a szakításról.

„27 éves múltam augusztusban, és azt kell mondjam, mostanra értem meg igazán lelkileg. Rengeteg tapasztalás van a hátam mögött, és mára még inkább tudom értékelni azt, amim van. Mindig a pozitivitást hirdettem, és a lányomnak, Bellának is azt tanítom, hogy ha egy ajtó bezárul, mindig nyílik egy új. Ez nemcsak üres frázis, tényleg így van, legalábbis az én életemben…”

– mondta az édesanya, aki szakítással kapcsolatban még hozzátette:

Ha két ember élete különválik, az nem okvetlenül tragédia, és nincs kőbe vésve, hogy ebből csak rossz következhet, kisülhet belőle valami jó is. Én most egyszerűen csak élvezem az életet Bellával.

Az énekesnő arról is mesélt, hogy szakítás ellenére is a nagyon jól együtt tudnak működni volt párjával az óvodás kislányuk felügyeletét illetően.

„A hétköznapok Bella szempontjából nem is változtak, az időbeosztás is a régi, így ő a legkevésbé sem szenved hiányt semmiben. Sőt, most több szobája is van egyszerre, kétszer annyi játékkal és ruhával.”

A Megasztár egykori győztese szerencsésnek tartja magát, amiért erős családi háttérrel rendelkezik, és a barátai is mindenben támogatják, ugyanakkor anyaként igyekszik a lehető legtöbbet maga lenni hároméves gyerekével.

Eleve nagyon anyás, és már egyre több mindent felfog a körülötte zajló világból. Számomra az anyaság a létezésem beteljesülése. Az, hogy láthatom a saját lányomat fejlődni, alakulni, egy megmagyarázhatatlan erővel ruház fel. Boldogságot érzek, és mérhetetlen szeretetet, ha rá gondolok vagy róla beszélek.

– mondta Radics Gigi a magazinnak.