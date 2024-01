Kijelenthetjük, hogy hiába lett vége a Dancing with the Starsnak, Marics Peti és Radics Gigi nem szakították meg a kapcsolatot. Sőt... A műsor annyira összehozta őket, hogy még egy közös dalt is kiadtak a minap. A projektben ráadásul olyan hírességek is szerepelnek, mint Stohl András, Stana Alexandra vagy éppen Lissák Laura, de Valkusz Milán és Pető Brúnó is feltűnik a videóklipben pár képkocka erejéig. Mondanunk sem kell talán, hogy a főszerep még így is Marics Petié és Radics Gigié, akik a dal végére talán "túl" közel is kerülnek egymáshoz...

Marics Peti és Radics Gigi majdnem csókján csámcsog az énekes Fotó: Bors

"Marics Peti, apaszerepre vágysz?"

Kisebb túlzással, de most mindenki Marics Peti és Radics Gigi "csókján" csámcsog. Vagyis majdnem csókján, hiszen csupán ennyit láthattak azok, akik végignézték a két sztár klipjét. Ebben Peti egy kosarast alakít, Gigi a szép mosolyú lányt, akiről a sláger szól. Bár ez csupán egy szerep, amit a videó kedvéért felvettek, sokaknak sikerült félreértenie a helyzetet. Volt olyan is, aki számon kérte az énekest, hogy mégis mit képzel, hogy kikezd egy édesanyával... Ezt persze Peti sem tudta már szó nélkül hagyni.

Kicsit szánalmas, hogy összejöttetek. Mi van Peti, gyerekes nő kell? Apaszerepre vágysz? Sok boldogságot...

– fakadt ki egy kommentelő Marics Instagram-oldalán, de a lázadásának gyorsan véget vetett az énekes.

– Ember, ez egy klip. Ilyenkor szoktak szerepeket eljátszani, tudod. A 178 centiméteremmel hidd el, kosaras sem vagyok – vágott vissza Marics, aki egyébként egy másik hozzászólónak elárulta azt is, hogy mindenki megnyugodhat, nem nyelves csók volt. Nos, ezt már inkább a nézők fantáziájára bíznánk.