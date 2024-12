Dúl a szerelem: titokzatos férfival csókolózott Radics Gigi

Radics Gigi még tavaly augusztusban jelentette be, hogy már nincs együtt gyermeke édesapjával. Az énekesnő azóta igyekszik óvni a magánéletét a nyilvánosságtól, így eddig nem lehetett tudni, hogy az utóbbi időben közelebb került-e valakihez vagy sem.

Radics Gigi újra szerelmes Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Sőt, rendszeresen kitért a szerelmi életét feszegető kérdések elől. Ám most úgy tűnik, hogy ezen a téren változott a helyzet, és ezt már egy fotó is bizonyítja. Mackó Miki, a ValMar és Manuel producere nemrég az Instagram-oldalán néhány romantikus képet osztott meg párizsi utazásáról. A lapozható fotók egyikén pedig feltűnt Radics Gigi is – ráadásul ezen egy szenvedélyes csókot váltanak, minden kétséget eloszlatva ezzel az egymás iránt érzett kapcsolatukat illetően.

Mutatjuk a romantikus pillanatot, amely a lapozható bejegyzés utolsó előtti fotóján látható: