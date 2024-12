Liptai Claudia férje elárulta a tökéletes bejgli titkát

Két dolog van, ami nélkül nincs karácsony. Az egyik Kevin, a másik pedig a bejgli, amiből a klasszikus diós és mákos mellett már mindenféle készül. Szinte biztos, hogy az idei év slágerbejglije lesz a dubai csokis verzió, de azért reméljük, hogy a legtöbb háziasszony prezentálja a klasszikusokat is. A téma tehát örök és mint olyan, nem kerülhette el Bochkor Gáborék figyelmét sem. Pataki Ádám mestercukrász pedig a szakértelmét adta a témához, így végre tényleg megtudhatjuk, hogyan süthetünk cukrászati minőségű bejglit.

Liptai Claudia a teljes bejgli készletet elküldte Bochkor Gáboréknak Fotó: Bors

Pataki Ádám a bejgliről: Fele a tészta, fele a töltelék...”

– Jöjjön a Pataki Cukrászda és Liptai Culadia tulajdonosa, Pataki Ádám! – konferálta fel a mestercukrászt Bochkor Gábor, aki ezzel osztatlan sikert aratott, de végül ráterelte a szót minden idők legnépszerűbb, legmagyarabb karácsonyi süteményére: a bejglire. Jöjjön tehát a titok, amit ha ismersz, nem reped, nem szakad az a fránya bejglitészta.

Úgy szeretjük a bejglit, ha sok benne a töltelék, de ha túltöltjük, a felszabaduló gőzök miatt szétreped.

– A cukrászat nem más, mint kémia, matematika és fizika. Ha nézünk egy ötszáz grammos bejglit, akkor könyv szerint fele a tészta és fele a töltelék. Ha huszonhat deka a tésztánk, akkor mondjuk huszonnyolc deka a töltelék. Ez együtt ötszáznegyven gramm. Sütési vesztességgel kijön a fél kiló – kezdte Pataki Ádám, aki szemléltetésképpen vitt is pár bejglit a Retro Rádió stúdiójába. Pontosabban Liptai Claudia szedette vele össze az otthoni készletet, ha már ő nem ehet belőle.

Pataki Ádám mestercukrász nem csak ismeri a tökéletes bejgli titkát, de el is árulja azt Fotó: Pataki Cukrászda

Liptai Claudia számára tabu a karácsonyi sütik királya

– Most a saját készletemből hoztam nektek, mert mondta a nejem, hogy ne hagyjuk ezt otthon, mivel ő úgysem ehet sem mákot, sem diót. A mákra és a diós töltelékbe kerülő fahéjra is allergiás. De térjünk vissza a készítéshez! Az is lehet a repedés oka, ha valaki túl szorosra tekeri a bejglit, hiszen ez esetben a tésztának és a tölteléknek nem lesz lehetősége a mozgásra. Illetve az sem szerencsés, ha nem jól szurkáljuk meg a bejglit. Teljesen át kell szúrni a közepén és a két oldalán is. Fontos továbbá, hogy a bejglit kétszer kenjük le tojással, és csak a második után szurkáljuk meg. Hiszen, ha két kenés között tesszük, lefedjük a lyukakat – sorolta a bejglisütés titkait Pataki Ádám, majd rátért a legfontosabb műveletre, ami garantálja, hogy tökéletes karácsonyi süteményt kapjunk. – Két fázisban sütjük a bejglit. Az első fázisnál kétszáztíz fokra tesszük be és folyamatosan vesszük vissza a hőmérsékletet. Ez tart tizenöt percig.

A második tizenöt perc után kinyitjuk a sütőt, hogy a keletkező gőzök távozni tudjanak. Ehhez fakanállal kitámasztjuk a sütőajtót.

– Végül elérjük a száznyolcvan fokot, amin készre sütjük a bejglit – mondta Liptai Claudia férje.