Liptai Claudia átmeneti gyermekotthon lakóit örvendeztette meg

Azért jöttünk, hogy örömöt hozzunk, hogy egy pár pillanatra most, és majd később, a fesztivál idején ezek a gyerekek boldogok legyenek. Szerintem a mese olyat tud adni a gyerekeknek, ami reményt ad, és ami olyan álmot tud megvalósítani, olyan világba tudja belehelyezni őket, ami lehet, hogy nem a valóság, de képes arra, hogy egy jobb helyre képzeljék el az életüket. Nekem is nagyon nehezen indult az életem, nagyon rossz körülmények közül jöttem, én is sokszor a mesék világába menekültem