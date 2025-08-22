Most jött a felfoghatatlan hír: tragédia történt a kórházban, meghalt két újszülött

Két csecsemő tragikus módon, mindössze néhány óra leforgása alatt halt meg ugyanabban a kórházban, a szennyezett mosogatószer miatt.

Mosogatószer okozta fertőzés miatt vesztette életét két csecsemő

A San Maurizo Kórházban Olaszországban vizsgálat folyik a szomorú esetek kapcsán. A két csecsemő, akik koraszülöttek voltak, Serratia marcescens baktériummal fertőződött, ez egy halálos kórokozó, amely könnyen terjed a kórházakban.

A csecsemők súlya kevesebb volt 900 grammnál a haláluk idején. Az egyik 23. terhességi héten született, a másik a 27. héten, augusztus 12-én és 13-án hunytak el.

A Serratia marcescens egy olyan baktérium, amely gyakran előfordul a vízben, és képes megmaradni a kórházakban. Egyre több antibiotikummal szemben ellenálló, és különféle környezetekben is életképes, így például a mosogatószerben is. Ez egy opportunista kórokozó, amely halálos fertőzést okozhat emberben, különösen az immunhiányos egyéneknél, beleértve az újszülötteket és a koraszülötteket is

- nyilatkozta Brendan Wrenprofeszsor, a londoni Higiéniai és Trópusi Medicina Iskolából.

A professzor hozzátette, hogy a baktérium jelenléte nem ritka, mert folyamatos veszélyt jelent a neonatológiai intenzív osztályokon (koraszülött vagy nagyon beteg újszülötteket látnak el), nem annyira a kórokozó típusa miatt, hanem a beteg és koraszülött gyermekek sebezhető immunrendszere miatt.

A legutóbbi fertőzést feltételezhetően a kórházban, Bolzanóban használt ipari mosogatószer okozta. A kórházban használt összes szappant visszahívták - írja a Mirror.

A kórház jelenleg nem fogad magas kockázatú koraszülötteket. A már felvett koraszülött csecsemőket átszállították. A rendőrség megerősítette, hogy jelenleg vizsgálat folyik az ügyben.