A műsorvezető a Retro Rádió reggeli műsorában mesélt arról, hogy csalók áldozata lett, akik egy nagyobb összeggel is megkárosították. Azóta azonban kiderült, nem Bochkor Gábor volt az egyetlen, ugyanis Rákóczi Ferit is megrövidítették némi pénzzel. Úgy tűnik, a csalók most az idősek helyett a rádiósokra szálltak rá.