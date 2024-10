Óriási balhé készül: Kunu Márió szeretője tönkre tenné az énekes családját - Videó

Kunu Márió szövevényes magánéletét nehéz nyomon követni, de megpróbálkozunk a lehetetlennel. Ugyebár az énekesről jól tudjuk, hogy „néha” letér a hűség útjáról, és ilyenkor csinos lányok társaságába keveredik. Ráadásul ezekről a találkozókról videó is készül, ami nem csak céltalanul kallódik az interneten, hanem eljut a feleséghez is. Alexandra viszonylag jól viseli csalfa férje tetteit, bár igaz, hogy legalább kétszer már el akart tőle válni, de végül mindig megbocsátott neki… Még akkor is, mikor férje a nyáron egy Emília nevű nővel kavart, s a lánynak azt mondta, hogy nincsenek is együtt a feleségével. Ekkor egyébként Márió azt nyilatkozta, hogy tisztában van vele, hogy hülyeséget csinált, de a házassága válságba került, Alexandrával eltávolodtak és nem látott más kiutat. Mindenesetre felesége megbocsátott, de szeptemberben egy újabb félrelépés történt…

Kunu Márió és felesége, Alexandra kibékült, ám most ismét válságba került a kapcsolatuk (Fotó: Facebook)

Kunu Márió és a szeretője, Olívia

Az énekesről alig pár hete látott napvilágot egy videó, melyben egy ismeretlen hölgy mellett utazik egy autóban, közben pedig a combját markolássza és még csókot is ad neki. Azért ezt elég nehéz kimagyarázni a legnagyobb mesemondónak is, hiszen felvétellel bizonyítható, hogy mi is történt. Olívia ráadásul azóta több videót és beszélgetést is közzétett, melyekből kiderült, hogy a találkozójukra szeptemberben került sor, s bár csak egyszer „futottak össze”, a lányt nagyon elvarázsolhatta Márió…

Erről ez a videó tanúskodik:

Ez a varázslat még azóta is tart, hiszen Olívia még egy dalt is költött az énekesről, és folyamatosan csak róla posztol a TikTokon. Még egy Márió és Olívia nevű oldalt is létrehozott, s mindent elkövet, hogy Alexandra szemét felnyissa, hogy mégis mi történt közte és a férje között. Nos, a feleség egyébként most kitart Márió mellett, és egy szavát sem hiszi a lánynak. Sőt, annyira próbálja kizárni Olíviát az életükből, hogy mindenhonnét letiltotta őt, s nem kíván foglalkozni vele és a történeteivel. Igen ám, de a lány közben élőben pakol ki a családról, videóban üzen nekik, olyan, mintha egy bosszúhadjáratot indított volna. Ráadásul gúnyosan Kunu Máriót Kubunak hívja a videóiban...