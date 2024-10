Videóra vették: Így csalta meg a feleségét a magyar énekes

Kunu Márió házassága kicsit sem mondható átlagosnak, ugyanis a zenész nem éppen arról híres, hogy a hűség útján járna. Bizony, Márió sajnos többször is elbotlott, szerencséjére viszont a felesége, Alexandra minden alkalommal visszafogadta. A nyáron viszont odáig fajultak a dolgok, hogy a nő látni sem akarta csalfa férjét, és hivatalosan is bejelentette, hogy elválnak... Most főként szappanopera írók figyeljenek, mert komoly inspirációkat osztunk meg egy új drámasorozathoz! Alexandra és Márió nem váltak el, sőt! Október elején egy közös fotót posztolt az énekes a szerelmével, és mindenki azt hitte, hogy szent a béke. A zenész a képhez kísérőszöveg helyett két piros szívet is tett, ezzel jelezve, hogy rendbe hozták a kapcsolatukat. Na, de most jön az újabb csavar!

Kunu Márió megcsalta megint a feleségét? (Fotó: Facebook)

Kunu Márió ismét megcsalta a feleségét?

A napokban felrobbant az internet, hogy Márió ismét megcsalhatta a feleségét, ugyanis napvilágot látott róla és a lehetséges szeretőjéről egy videó. A hölgyet egyébként Olíviának hívják, és ő maga rakta ki a Tiktokra a felvételt, amin azt láthatjuk, hogy a zenésszel kocsikázik együtt. Persze, nemcsak egymás mellett ülnek, hanem elcsattant pár csók is, ráadásul Máriónak annyira fázott a keze, hogy kénytelen volt azt a csinos hölgy combjai között melegíteni. Na, ugyebár ez a videó körbejárta a netet és eljutott Alexandrához is, aki először nem akarta elhinni, mit lát. Ezért kommentben kérdőre is vonta Olíviát, hogy mégis mikor történt ez, mert dátumot nem lát. A lány ezek után készségesen válaszolt, és még a privát levelezését is megmutatta Márióval, ahol jól látszik, hogy a beszélgetésük szeptember 21-én kezdődött. Alexandra azonban továbbra sem hisz a lánynak, sőt jobban haragszik rá, mint a férjére, aki már több lánnyal is megcsalta.

Természetesen a rajongóknak megvan erről a véleménye, nem is rejtik véka alá, azonban úgy tűnik, Alexandra jobban szereti a férjét annál, hogy "fennakadjon" még egy megcsaláson...