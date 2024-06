Vége a megcsalási botránynak, kibékült a magyar énekes és a felesége

Én már az elején letisztáztam, hogy közös megegyezés alapján a Márióval megpróbáljuk külön utakon folytatni az életünket azért, mert a házasságunk válságba került. Félreértéseket elkerülve most is gusztustalannak tartom azt, amit a Márió csinált, és azt is, akivel csinálta. Viszont eltelt azóta három vagy négy hét, nagyon sokat szenvedtem, nagyon sokat gondolkodtam, és végül arra a döntésre jutottam, hogy próbáljuk meg még egyszer. A döntésemet elsősorban az alapján hoztam meg, hogy a kettő és fél éves kisfiúknak az a legjobb, ha az anyukája és az apukája mellett nő fel. Plusz gyönyörű tíz évet tudunk magunk mögött.